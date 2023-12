"Todos cometemos erros", diz o grande jogador de golfe Greg Norman sobre o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi

"Toda esta questão da Arábia Saudita, de Khashoggi e dos direitos humanos, é importante falar sobre isso, mas também sobre o bem que o país está a fazer ao mudar a sua cultura", disse Norman num evento da LIV Golf no Centurion Club em St. Norman é o presidente do LIV Golf.

"Todos nós cometemos erros e só queremos aprender com esses erros e como podemos corrigi-los no futuro", disse Norman, de acordo com organizações noticiosas do Reino Unido.

Um relatório dos serviços secretos dos EUA apontou Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, como responsável pela aprovação da operação que levou ao assassínio de Khashoggi em 2018 - algo que bin Salman nega.

O historial do país em matéria de direitos humanos também é amplamente criticado: dissidentes políticos, activistas dos direitos humanos e das mulheres, jornalistas e críticos online têm sido historicamente perseguidos, detidos, processados e encarcerados por denunciarem o governo saudita, de acordo com a Amnistia Internacional e outros grupos internacionais de direitos humanos.

"Não tive uma conversa pessoal com MBS, nunca conheci o homem, mas, ao mesmo tempo, li que o governo saudita fez declarações e comentários sobre o assunto e que quer seguir em frente", disse Norman na quarta-feira.

Norman já disse anteriormente que a lucrativa liga de golfe apoiada pela Arábia Saudita é uma "nova oportunidade" para os jogadores e para o desporto.

No início desta semana, o LIV Golf, que se estreia em junho, revelou um novo investimento de 2 mil milhões de dólares e um calendário de eventos alargado na terça-feira.

A lucrativa série de golfe apoiada pela Arábia Saudita diz que o mais recente compromisso financeiro "será usado para financiar a expansão contínua e as bolsas de prémios para o novo LIV Golf".

O antigo número 1 do mundo Norman anunciou a formação de uma nova liga de golfe profissional baseada em equipas no início deste ano.

O empreendimento, apoiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), promete atribuir 250 milhões de dólares em prémios monetários totais, enquanto organiza oito torneios, realizados de junho a outubro.

A LIV "apoiará os jogadores"

O PGA Tour, num memorando datado de terça-feira, negou autorização aos jogadores que pretendiam participar no primeiro evento do LIV Golf, invocando conflitos de calendário.

O memorando, que a CNN obteve do PGA Tour, refere que o evento de abertura da série de golfe apoiada pela Arábia Saudita em Londres é na mesma semana que o RBC Canadian Open, um evento do PGA Tour.

"Notificámos aqueles que se candidataram de que o seu pedido foi recusado de acordo com os regulamentos dos torneios do PGA TOUR", diz o memorando. "Como tal, os membros do TOUR não estão autorizados a participar no evento da Saudi Golf League em Londres, de acordo com os nossos regulamentos".

Scottie Scheffler, número 1 do mundo, disse que não pensou muito na decisão do PGA Tour de negar aos golfistas a dispensa de autorização.

"Se estás a jogar aqui no PGA TOUR, a jogar em algo que pode ser uma série rival do PGA Tour, sendo um membro do nosso Tour, não é definitivamente algo que queiramos que os nossos membros façam, porque vai prejudicar o torneio que temos em frente e é por isso, tenho a certeza que foi por isso que eles foram, porque não libertaram os jogadores", disse Scheffler.

"Porque se 15 jogadores forem para lá e jogarem, isso prejudica o RBC e o Canadian Open", acrescentou Scheffler antes da primeira ronda do AT&T Byron Nelson.

Norman disse que a LIV irá "apoiar" os jogadores que queiram participar no LIV Golf. Questionado sobre se a sua equipa jurídica tinha medidas cautelares em vigor para proteger os jogadores face a eventuais proibições, Norman respondeu: "Sim".

"Vamos apoiar os jogadores, vamos estar lá para os apoiar, seja no que for. Estamos prontos para ir. Não queremos ir, mas estamos prontos para ir", acrescentou Norman.

"A escolha será do jogador. Não vou invejar nenhum jogador que tome a decisão de jogar onde quiser. Estamos a dar-lhes essa possibilidade, porque acreditamos que o LIV está aqui por um longo período de tempo.

"Se quiserem ir exclusivamente para o PGA Tour, parabéns, façam-no. Garanto que muitas pessoas acabarão por vir jogar com o LIV Golf", afirmou.

Disse aos jogadores: "Nós apoiamos-vos. É tão simples quanto isso". Defenderemos, reembolsaremos e representaremos", acrescentou.

Aparnaa Seshadri contribuiu para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com