'Toda a gente gosta de odiar o vilão', diz Shooter McGavin 25 anos depois de 'Happy Gilmore'

Vinte e cinco anos depois de Adam Sandler ter lançado o golfe no zeitgeist cinematográfico com o seu papel de um jogador de hóquei neurótico que descobre que tem talento para o jogo, estrelas como Rory McIlroy e Jordan Spieth têm prestado homenagem à comédia de 1996.

"Estaria a mentir se dissesse que sabíamos logo que ia ser um sucesso. É sempre uma loucura quando acontece", disse Christopher McDonald, que interpreta Shooter McGavin - o inimigo de Gilmore - no filme, a Shane O'Donoghue, da CNN Living Golf.

A prenda que não pára de dar

O filme teve um sucesso moderado no seu fim de semana de estreia, ocupando o segundo lugar nas bilheteiras dos EUA e arrecadando 8,5 milhões de dólares em receitas.

Agora, a popularidade das repetições, embaladas como nostalgia, reavivou o entusiasmo intergeracional pelo filme, algo que McDonald diz ser prova de uma boa escrita e de uma comédia intemporal.

"Quando foi lançado, foi um sucesso modesto, mas quando chegou à televisão, eu não conseguia andar na rua", disse ele à New York Magazine.

Ele não está errado. As personagens coloridas de "Happy Gilmore" continuam vivas através de uma nova geração de jogadores de golfe.

No início deste ano, Adam Sandler desejou boa sorte a Will Zalatoris, aspirante ao Masters, cujo cabelo loiro brilhante e juventude lhe conferem uma estranha semelhança com o caddy de Gilmore no Waterbury Open, interpretado pelo ator Jared Van Snellenberg.

Num vídeo publicado pelo fabricante de golfe Titleist, Zalatoris mostrou que tem uma citação da cena do filme com o seu sósia estampada no seu lob wedge.

Da mesma forma, o batedor profissional de longa distância e ex-jogador de hóquei júnior Jamie Sadlowski foi apelidado de "Happy Gilmore" da vida real, pois é capaz de percorrer 450 jardas com uma impressionante velocidade de balanço de 95 mph.

O Grande Tubarão Branco

Tão icónico como Gilmore é Shooter McGavin, um experiente profissional de um clube de campo que se torna o seu arqui-inimigo.

Conhecido pela sua ostentação de celebridade e ambição egoísta, McDonald diz que inspirou McGavin em Greg Norman, um dos seus jogadores de golfe favoritos na altura. "Norman é também um daqueles tipos que se portava como um mauzão", diz ele à CNN.

O antigo n.º 1 do mundo foi apelidado de "O Grande Tubarão Branco" pelo seu estilo dinâmico e de grandes tacadas durante as décadas de 1980 e 1990. Ganhou 20 vezes no total no PGA Tour e foi duas vezes campeão do Open.

Embora McGavin seja evidentemente muito menos bem sucedido do que Norman nas suas aventuras no golfe, ambos os jogadores são também conhecidos pelos seus segundos lugares, dos quais o golfista australiano teve 31.

Toda a gente gosta de odiar o vilão

A oportunidade de interpretar um vilão cómico foi o que inicialmente atraiu McDonald para o papel. "Toda a sua criatividade e sinapses estão sempre a disparar... porque pode safar-se de um homicídio", diz.

Apesar de ter sido escolhido como o mau da fita, ao longo dos anos a personagem de McDonald ganhou imensa popularidade.

Recentemente, reviveu o papel para promover um novo jogo de vídeo da PGA e criou uma presença online que conta com mais de 390 000 seguidores no Twitter. Shooter McGavin fez mesmo aparições no sítio Web Cameo, onde os utilizadores podem convocar celebridades para falarem diretamente com eles mediante o pagamento de uma taxa variável.

McDonald diz que trazer sorrisos aos rostos dos fãs tem sido particularmente gratificante durante a pandemia. "Se conseguirmos mudar o dia de uma pessoa, já conseguimos alguma coisa".

McDonald consegue despertar o entusiasmo pelo filme onde quer que vá, atraindo especialmente a atenção em eventos desportivos populares, onde os fãs lhe pedem para recriar a indelével celebração de McGavin com a arma de fogo.

"Tornou a personagem uma espécie de ícone, o que é fantástico", diz ele. "Toda a gente gosta de odiar o vilão."

Uma sequela com o tema da Taça Ryder

Antes de ser escolhido para o papel, McDonald tinha acabado de filmar o thriller de ficção científica "Unforgettable" com Ray Liotta.

"Eu estava longe dos meus filhos, que eram muito pequenos na altura, e estava pronto para ir para casa", diz ele. "Mas depois de ler o guião, ele não precisou de ser convencido, dizendo que sabia que "seria um idiota se recusasse".

McDonald e Sandler parecem tão ansiosos como os fãs por repetir os seus papéis no ecrã. Ambos os actores tiraram o pó aos seus tacos no início deste ano para assinalar o aniversário do filme, transmitindo prosa de trash-talking através do Twitter para reencenar o infame duo rival.

Durante uma aparição no programa "The Dan Patrick Show" do The Golf Channel, em fevereiro, perguntaram-lhes sobre a possibilidade de uma sequela de "Happy Gilmore". "Seria fantástico", disse Sandler a Patrick, com a sua co-estrela a concordar com o polegar para cima.

Honrando orgulhosamente a sua herança irlandesa, McDonald sugere à CNN a possibilidade de recriar uma sequela com o tema da Ryder Cup no Belfry. "Seria muito engraçado, espero que o estejam a escrever", diz.

"Um ator tem cinco grandes papéis na sua vida, a não ser que seja o Tom Cruise", acrescenta. "Eu tirei um do topo por causa de 'Happy Gilmore', porque tem sido uma experiência tão importante e gratificante para mim."

