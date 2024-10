Titã do futebol alemão não reconhecido

Quem é Nicolas Kuhn, você pergunta? Excelente pergunta, já que esta terça-feira à noite na Champions League pode nos dar uma resposta. Ele vai calçar suas chuteiras pelo Celtic Glasgow, enfrentando o Borussia Dortmund. E, caramba, ele tem sido um sucesso com os escoceses, conquistando uma reputação como grande talento.

Kuhn ostenta a Medalha Fritz Walter para jovens talentos e provou seu valor contra o Manchester City. Ele é frequentemente aclamado como o melhor jogador de um time bicampeão da Champions League. No entanto, se você perguntar a estranhos nas ruas de qualquer cidade alemã, provavelmente eles mostrarão confusão: Nicolas Kuhn, a estrela do futebol alemão não reconhecida.

Pelo menos, ele é uma grande coisa na Escócia. Como ponta-direita, ele tem sido parte crucial do elenco do Celtic, marcando 13 pontos em nove jogos competitivos nesta temporada. Ele marcou cinco gols e deu oito assistências, incluindo uma no 5-1 do Celtic sobre o Slovan Bratislava no início da Champions League. Hoje, às 21h, no Prime Video e ao vivo no ntv.de, ele planeja causar algum caos na defesa instável do Borussia Dortmund e aumentar sua própria fama. Seu objetivo final? "Eu espero jogar pela seleção nacional algum dia."

É um objetivo ambicioso, mas já houve outros que conseguiram por meios pouco convencionais, como Robin Gosens. Kuhn começou sua carreira no Hannover 96, foi para o RB Leipzig, jogou no time reserva do Ajax Amsterdam e do Bayern Munich II. Ele conseguiu marcar três gols em 27 jogos da Segunda Liga pelo Erzgebirge Aue.

Ele então se juntou ao Rapid Viena, onde fez uma boa impressão, levando-o ao Celtic por 3,5 milhões de euros. Desde que marcou dois gols contra o Manchester City em um jogo preparatório, Kuhn tem sido uma constante no time titular do Celtic. Ele até fez uma dança com dois companheiros de equipe após seu gol - uma rotina "rehearsada", ele admitiu depois. Hoje, ele tem a chance de fazer um maior impacto: o técnico da seleção ainda não confirmou sua presença.

O impressionante desempenho de Kuhn contra o Manchester City lhe rendeu reconhecimento entre os torcedores do Celtic, fazendo do futebol uma parte significativa de sua vida na Escócia. Hoje, ao enfrentar o Borussia Dortmund, ele busca consolidar sua posição como jogador chave e atrair a atenção do técnico da seleção.

