Tim Sparv: Ficar em silêncio "não é uma opção" com o futebol a seguir uma direção "perigosa" após Qatar 2022

A estrela, que se dedicou ao ativismo desde que se reformou, tem criticado fortemente o organismo que rege o futebol, a FIFA, por ter atribuído o torneio ao Qatar devido a problemas de direitos humanos - nomeadamente o tratamento dado aos trabalhadores migrantes, as leis sobre a homossexualidade e as atitudes em relação às mulheres na sociedade.

A FIFA, um negócio de 5,6 mil milhões de dólares, tem sido fustigada por esquemas de suborno que se arrastam há décadas e que levaram a uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA. É um legado que ainda paira sobre o organismo dirigente e a sua decisão de atribuir o torneio de 2018 à Rússia e o iminente evento de 2022 ao Qatar.

E no meio de relatos de que a Arábia Saudita poderia estar a preparar uma candidatura conjunta para acolher a competição de 2030, juntamente com o Egipto e a Grécia, Sparv exigiu mais da FIFA e gostaria de ver a organização de grandes torneios "ser um prémio por fazer algo de bom".

"O Campeonato do Mundo deveria ser um Campeonato do Mundo inclusivo", disse Sparv à CNN Sport. "Toda a gente deve sentir-se bem-vinda. Toda a gente devia sentir-se segura e não é isso que acontece.

"A tendência é perigosa. Não é uma direção saudável para a qual nos estamos a dirigir e sinto que as pessoas numa posição de poder [...] têm todas um papel muito, muito importante a desempenhar."

As mudanças da FIFA

Em meio às contínuas críticas ao Catar, a FIFA pediu às nações participantes do torneio que se concentrem no futebol e deixem a política fora do jogo.

Para Sparv, no entanto, isso simplesmente não é uma opção.

Desde que pendurou as chuteiras, Sparv visitou o Qatar com a FIFPRO - a organização mundial que representa os futebolistas profissionais - e diz ter visto o impacto negativo que o torneio está a ter nos trabalhadores migrantes.

"Num mundo perfeito, poderíamos confiar que os nossos órgãos dirigentes tomariam boas decisões por nós", acrescentou.

"Mas não é esse o caso e é por isso que precisamos destas vozes externas críticas para ter uma opinião e garantir que o nosso desporto está a ir numa boa direção."

Sparv diz que também quer que o Catar seja um catalisador para que os órgãos dirigentes coloquem os jogadores na vanguarda da tomada de decisões, a fim de evitar que eles tenham que escolher entre sua profissão, mas também potencialmente tomar uma posição política durante o torneio.

Ele está ciente das mudanças que a FIFA implementou nos últimos anos, como a criação do Conselho Consultivo de Direitos Humanos da FIFA - um órgão consultivo independente composto por especialistas em direitos humanos e trabalhistas - e está interessado em ver o impacto que isso terá no futuro.

"Penso que houve uma mudança na nossa compreensão do rumo que o desporto está a tomar. Espero que tenhamos regras mais claras sobre a forma como permitimos que certos países se candidatem a Campeonatos do Mundo", afirmou.

"Penso que deve haver um conjunto de critérios que devem ser cumpridos antes de se poder apresentar uma candidatura. É um pouco tarde demais para exigir algo ao Qatar quando já lhes foi atribuído o prémio.

"Penso que o legado é que cada um de nós; adeptos, treinadores, jogadores, federações, todos os envolvidos no desporto, tomem uma posição para dizer que isto não pode voltar a acontecer."

A FIFA afirma que, nos últimos anos, definiu e implementou uma política de direitos humanos baseada nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos nos seus estatutos oficiais.

Despertar da "bolha" do futebol

Sparv reformou-se em 2021 e diz que demorou algum tempo a "acordar" da "bolha" do futebol.

Como um jovem jogador, ele diz que muitas vezes estava cego para as forças negativas que afetavam o jogo e não foi até que seu companheiro de equipe finlandês Riku Riski se recusou a participar de um campo de treinamento em 2019 que Sparv começou a se educar sobre tópicos além do futebol.

Desde então, escreveu dois artigos para o The Players' Tribune, nos quais expôs a sua oposição ao Campeonato do Mundo no Qatar, tendo o último sido publicado no início deste mês.

No entanto, o jogador de 35 anos diz que não apoia o boicote dos jogadores a este tipo de torneios e admite que, se tivesse tido a oportunidade, teria representado o seu país no torneio.

Ele entende a hipocrisia de tal declaração, mas diz que é uma oportunidade para os jogadores e as equipas destacarem as questões importantes.

"Jogar numa equipa nacional significa mais do que apenas ganhar jogos de futebol", disse Sparv.

"Temos uma oportunidade fantástica de melhorar a vida das pessoas, de chamar a atenção para coisas que são muito mais importantes do que ganhar jogos de futebol. Não aproveitar essa oportunidade seria um pouco de desperdício."

Otimista quanto à mudança

Embora reconheça que o Qatar fez algumas alterações positivas às suas leis laborais, Sparv diz que a implementação das mesmas é muitas vezes deficiente e que se preocupa com o que irá acontecer quando os olhares do mundo se desviarem inevitavelmente do Campeonato do Mundo de 2022.

Sparv decidiu não assistir ao torneio que começa a 20 de novembro, mas diz que repensaria a sua posição se houvesse uma oportunidade de realizar algum trabalho significativo.

De um modo geral, porém, está otimista quanto à mudança e diz que está empenhado em utilizar a sua plataforma para manter a pressão sobre as pessoas que tomam decisões sobre o futuro do futebol.

"Estou muito curioso para ver para onde vamos a partir de agora", disse ele.

"Os holofotes dos meios de comunicação, dos jornalistas, só eu pessoalmente, um zé-ninguém da Finlândia, já dei tantas entrevistas sobre esses temas.

"Nunca foi o caso antes, por isso penso que é uma boa direção que estamos a seguir".

O Comité Supremo do Qatar para a Realização e o Legado disse à CNN Sport que o Campeonato do Mundo "será um torneio inclusivo e seguro" e que as reformas laborais melhoraram significativamente a vida de milhares de trabalhadores.

"Todos são bem-vindos, independentemente da raça, origem, religião, género, orientação ou nacionalidade", afirmou o Comité Supremo em comunicado à CNN.

"Também sempre estivemos empenhados em garantir que este Campeonato do Mundo deixe um legado social, humano, económico e ambiental transformador e seja recordado como um momento marcante na história da nossa região".

E acrescentou: "Como qualquer país, há sempre espaço para melhorias. Este trabalho continuará muito depois da conclusão do Campeonato do Mundo, pois é importante para nós que continuemos a instilar e a desenvolver os progressos realizados na última década."

