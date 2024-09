Tilda Swinton e Julianne Moore estão a receber aclamações excepcionais.

A exibição do filme "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar, no Festival de Cinema de Veneza foi um grande sucesso. O filme, estrelado por Julianne Moore e Tilda Swinton como duas amigas, recebeu uma ovação de pé prolongada - a mais longa da história do festival, segundo a "Variety".

Na noite de segunda-feira, Moore e Swinton entregaram um show impressionante no Festival de Cinema de Veneza. A estreia de "The Room Next Door" resultou em uma aplauso sustentado, com a ovação de pé durando 17 minutos. Este é um recorde que nenhum outro filme conseguiu alcançar neste evento prestigiado.

Após o filme, Almodóvar beijou carinhosamente Swinton e Moore em suas bochechas e levantou seus braços em triunfo. Em seguida, desceu as escadas do Teatro Sala Grande com suas novas damas de honra, prolongando a aplauso ao cumprimentar os fãs no cinema por mais 14 minutos.

As duas atrizes principais brilharam no tapete vermelho. Swinton optou por um elegante terno Chanel com casaco longo, enquanto Moore escolheu um vestido dourado brilhante. Apesar da chuva, as duas, com 63 anos, mantiveram seu espírito.

"The Room Next Door" superou outros filmes, como "The Brutalist" de Brady Corbet (12 minutos), "Maria" de Pablo Larraín (8 minutos), estrelado por Angelina Jolie como a renomada cantora de ópera Maria Callas, e "The Order" de Justin Kurzel (7 minutos), um filme de suspense criminal dos anos 80 estrelado por Jude Law.

"The Room Next Door" é o primeiro longa-metragem em inglês de Almodóvar. Moore interpreta Ingrid, uma autora best-seller que renova sua amizade com sua antiga amiga Martha, interpretada por Swinton. Martha é uma correspondente de guerra lutando contra uma doença grave e submetida a vários tratamentos. Esta situação obriga Ingrid a enfrentar sua própria mortalidade também. O filme está previsto para ser lançado nos cinemas alemães em 24 de outubro.

