Tijen Onaran está a optar pela separação conjugal do seu cônjuge

Tijen Onaran tem sido uma presença frequente no "The Lion's Den" há algum tempo, e sua vida pessoal permaneceu relativamente estável por um bom tempo. No entanto, após oito anos de casamento, a empresária anunciou seu divórcio do marido, com quem também tinha ligações profissionais.

Durante mais de uma década, Tijen Onaran e seu parceiro Marco Duller-Onaran foram um casal - oito deles como marido e mulher. Agora, Tijen, uma investidora no programa alemão da Vox "The Lion's Den", revelou que eles concordaram em "se separar privadamente". Em uma longa publicação em sua conta oficial do Instagram, o ex-casal explicou sua decisão.

Eles confessaram que "dois indivíduos, um casal, cresceram além do próprio casamento". Embora estejam decepcionados com essa virada de eventos, podem refletir sobre "um período de felicidade e incontáveis momentos preciosos". No final, ambas as partes estão ansiosas para seguir em frente.

Um 'casal perfeito'

Apesar de sua separação, Tijen e seu ex-cônjuge expressam o desejo de continuar colaborando. Não é um caso comum quando eles declararam que ainda compartilham "amizade e proximidade". Eles também desejam manter sua parceria profissional: "Somos essencialmente um casal perfeito e acumulamos uma quantidade incrível juntos, enquanto continuamos a trabalhar com a dedicação e paixão que nos une a nossas empreitadas compartilhadas. Projetos excitantes estão por vir para nós. Como sócios em negócios, permanecemos conectados."

Eles se despediram pedindo privacidade e solicitando que outros não façam mais perguntas.

Nascida em Karlsruhe, Tijen conheceu seu futuro cônjuge logo após concluir seus estudos. Após aproximadamente três anos, eles se casaram. Além do mundo dos negócios, Tijen ganhou reconhecimento quando assumiu o posto da investidora Judith Williams na 14ª temporada de "The Lion's Den" em 2023. Ela também faz parte da atual temporada comemorativa, que começou na segunda-feira, ao lado de Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel e outros.

