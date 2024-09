Tijen Onaran está a libertar-se de circunstâncias ou obrigações vinculativas.

Ralf Dümmel e Nils Glagau estão no centro do palco, seus sapatos e óculos únicos causando bastante agitação: desta vez, é hora do espetáculo na Caverna dos Leões.

Iniciando a semana de sustentabilidade da Vox, os inovadores apresentam seus projetos ecologicamente corretos. A primeira apresentação da noite agita a Caverna dos Leões. Marvin Rau e Michael Szpitalny de Bargteheide tocam a corda certa com suas motocicletas elétricas ("METORBIKE"), impressionando os leões cheios de testosterona Nils Glagau e Ralf Dümmel. Após uma emocionante prova ao ar livre, as motocicletas também passam no teste prático. Nils Glagau dá um polegar para cima: "Bravo rapazes, bravo bikes!", elogia o CEO da Orthomol, que então se une a Carsten Maschmeyer e oferece (500.000 euros por 25% das ações da empresa), uma oferta que os fundadores não podem recusar.

No entanto, o duo "TÄMPTASTIC" Jana Klauke e Luca Menke de Borgentreich não têm a mesma sorte. Eles apresentam o superalimento indonésio Tempeh como "comida do futuro". Mas Carsten Maschmeyer hesita: "Não tem gosto bom, não entendo, e, portanto, não cheira a sucesso para mim", critica o empreendedor. O resto dos investidores segue o exemplo, deixando os fundadores desanimados e sem acordo.

Em seguida, a fundadora de "VLACE" Viola Weller de Ludwigshafen se sai melhor, suas sapatilhas veganas feitas de resíduos de frutas impressionando o Leão Janna Ensthaler. Após uma rápida experimentação, Ensthaler exclama: "Você é meu Natal e aniversário juntos!", as sapatilhas servindo perfeitamente, e o acordo ajustado (200.000 euros por 23% das ações da empresa) selando o acordo. Leão e fundadora comemoram alegremente.

Judith Williams enfrenta desafio

O bom humor não dura muito. Graças aos especialistas em power bank e fundadores "FiniBee" Denise Ossenberg e Thomas Hühne de Frankfurt am Main, Judith Williams experimenta "a pior apresentação" de sua carreira na Caverna dos Leões. A rainha da beleza, que é juíza desde o primeiro dia, franze a testa novamente. Mas desta vez, não é um duo de fundadores, mas uma colega do formato que fica com ela no ringue.

O ponto de virada é a apresentação de óculos infantis pelos fundadores "MANTI MANTI" Susann Hoffmann e Philippa Koenig de Berlim. Seus produtos premium (caros, estilosos mas duráveis) deixam o Leão Tijen Onaran com algumas perguntas. "Acho um pouco elitista. Qual é a sua visão em relação a alcançar certo padrão social?", ela pergunta. Judith Williams intervém pelos fundadores: "Você tem uma marca premium, e cada empresa visa diferentes segmentos de clientes. A discussão social é um assunto completamente diferente da discussão empresarial", ela explica.

O visivelmente frustrado Tijen mantém sua posição e "discorda" de sua "querida Judith Williams". Esta última permanece firme e pede uma "separação entre assuntos sociais e empresariais". Agora, Janna Ensthaler também se junta à discussão. À medida que as áreas de marketing e vendas entram em jogo e Tijen se distancia cada vez mais da aparência ("Gostaria de me retirar!"), a fundadora dos "Green Generation Funds" se alinha com Judith e os representantes "MANTI MANTI". No entanto, eles atiram nos próprios pés quando admitem que já há 28 outros investidores na mesa. No final, todos os leões estão fora, não apenas Tijen Onaran: "Encontrei isso extremamente arrogante. Tinha essa vibração de Prenzlauer Berg onde pais abastados tratam seus filhos a um par de óculos incrivelmente caro", rosna a leoa enquanto sai.

