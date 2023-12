Destaques da história

Tiger Woods será um excelente capitão da Ryder Cup dos EUA", Davis Love III

Davis Love III apoia Tiger Woods como futuro capitão da Ryder Cup dos EUA

Love levou os EUA ao triunfo em 2016, com Woods como vice-capitão

O antigo número 1 do mundo Woods regressou recentemente ao campo depois de dezasseis meses de ausência por lesão, tendo sido também um dos vice-capitães de Love em Hazeltine, durante o primeiro triunfo dos EUA sobre os seus homólogos europeus desde 2008.

E Love está convencido de que o 14 vezes vencedor de grandes torneios tem o que é preciso para liderar os americanos em futuros jogos da Ryder Cup.

"Tiger será um grande capitão da Ryder Cup no futuro", disse Love à CNN.

"Ele foi incrível. Se tiveres o Tiger Woods sentado na tua sala de equipa e ele não tiver nenhum taco, sabes que ele está empenhado".

Têm sido umas semanas e tanto para Love, de 52 anos, que soube que tinha sido introduzido no Hall of Fame do desporto pouco antes de organizar o seu próprio evento do PGA Tour.

Uma boa maneira de terminar um ano que será recordado por uma vitória de 17-11 sobre a equipa da Europa.

Ao refletir sobre o sucesso de 17-11 da equipa americana sobre a equipa europeia no recente torneio RSM Classic, Love foi rápido a salientar que o trabalho de base para o sucesso em Hazeltine começou há dois anos, depois de uma terceira derrota consecutiva no maior jogo de rancor do golfe.

"Fomos todos muito honestos", revelou. "Sentámo-nos numa sala e depois apontámos os dedos e os erros e fizemos um plano de jogo que achámos que ia funcionar e comprometemo-nos com ele."

O plano de jogo funcionou lindamente e a Europa foi impedida de alcançar a sua quarta vitória consecutiva.

Foi especialmente doce para Love, o homem que capitaneou o seu país num infame colapso no último dia da competição de 2012 em Medinah.

A preparação para Hazeltine foi ofuscada pela morte do lendário Arnold Palmer, aos 87 anos. Love III jogou com Palmer na Presidents Cup de 1996.

"Arnold tinha tempo para toda a gente, independentemente do que fosse, o tipo que cortava os greens ou o dono do campo", disse Love sobre o sete vezes vencedor de grandes torneios.

"Tratava-os a todos por igual e era um grande homem e um grande líder para nós."

Foi muito apropriado, então, que os americanos mostrassem o tipo de unidade que não era testemunhada desde Valhalla em 2008.

Essa união foi sintetizada pelo bicampeão do Masters, Bubba Watson, que, apesar de não ter sido selecionado, ofereceu os seus serviços como vice-capitão ao lado de Woods.

A vitória acabou por ser garantida por um dos escolhidos pelo próprio Love para capitão, Ryan Moore. Foi algo que ele próprio tinha feito como jogador 23 anos antes.

Nessa ocasião, não tinha conseguido recuperar a sua bola no meio dos festejos da vitória. Ele não queria que Moore cometesse o mesmo erro.

Mas, afinal, Moore tinha outras ideias.

Ele voltou cerca de uma hora depois e disse: "Quero que fiques com ela", contou Love. "Ele sabia o que significaria para mim, o que significava para ele."

Ele pode ser um capitão vitorioso da Ryder Cup, mas a carreira de jogador de Love ainda está forte.

No ano passado, aos 52 anos, tornou-se o terceiro vencedor mais velho do PGA Tour. E também tem grandes esperanças para o seu filho Dru, em idade universitária, ou, se preferir, Davis Love IV.

"Toda a gente pergunta se ele quer seguir as suas pisadas. Eu digo que não, ele quer seguir as pegadas do Rory McIlroy!", diz ele sobre o seu filho.

"Ele quer ganhar muitos campeonatos importantes e ser o jogador número um do mundo".

De facto, Love considera que o futuro do desporto é, em geral, muito promissor.

"Pensámos que teríamos de ter o Tiger para que alguém visse golfe. Bem, não, eles gostam de ver o Jordan Spieth. Estão entusiasmados com o Jordan. E o melhor é que o Rickie Fowler, o Jordan, o Jason Day e o Rory... são grandes embaixadores do jogo.

"Temos muita sorte por os nossos melhores jogadores serem também jovens tão bons. Por isso, acho que o golfe está num ótimo lugar neste momento."

Love já viu praticamente de tudo ao longo dos anos, incluindo as ligações históricas entre o golfe e os Presidentes dos EUA.

Uma tradição que irá certamente continuar com o Presidente eleito Donald Trump.

"Ele pode jogar mais do que qualquer outro Presidente", disse Love. "Mas já estive um pouco com o Presidente eleito Trump. Ele é muito ambicioso e está muito motivado... quer que os seus campos sejam os melhores."

Parece que o golfe está vivo e de boa saúde na Sala Oval.

