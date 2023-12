Destaques da história

Tiger Woods recuperou as suas "sensações" no Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods termina quatro atrás após a primeira ronda do Arnold Palmer Invitational

Woods fez 68 abaixo do par, incluindo um impressionante putt de 71 pés

Henrik Stenson lidera após a primeira ronda

O 14 vezes vencedor de grandes torneios tinha acabado de fazer um espantoso putt de 71 pés, o ponto alto da ronda de quinta-feira de quatro abaixo do par que deixou Woods bem na luta no torneio Arnold Palmer Invitational.

"Sinto que não estou a pensar tanto no campo de golfe", disse Woods ao PGA Tour, reflectindo sobre uma subida de forma que levou muitos a perguntarem se ele está finalmente de volta ao seu melhor.

"Consigo ver, sentir e jogar e isso deve-se ao facto de ter recuperado as minhas sensações."

'Narrativa invertida'

Woods estava a quatro pancadas do líder da primeira volta, Henrik Stenson, numa altura em que o americano tenta ganhar este evento pela nona vez na sua carreira histórica.

Após a sua ronda, os jornalistas, ainda entusiasmados com o vice-campeonato da semana passada, estavam a pensar nas suas perspectivas no Masters, dentro de três semanas.

"Vocês estão a fazer perguntas diferentes das que faziam quando voltei e isso não foi há muito tempo, foi há dois meses", disse Woods sobre o seu regresso ao jogo depois de 10 meses de ausência após uma quarta operação às costas no ano passado.

"A narrativa mudou completamente e eu só queria lembrar-vos que ainda não foi há muito tempo que estavam a fazer um conjunto diferente de perguntas e que é preciso aproveitar. Eu gosto de voltar a jogar depois de tudo o que passei. Jogar sabe bem".

A única mancha no cartão de pontuação do jogador de 42 anos foi um duplo bogey no terceiro par quatro, embora tenha sido apenas o oitavo bogey que Woods registou nas suas últimas cinco voltas.

De acordo com o site do PGA Tour, já completou 15 rondas de competição este ano, em comparação com apenas duas em 2017.

Woods insinuou que essa foi a razão pela qual encontrou alguma forma depois de anos arruinados por lesões nas costas e problemas pessoais.

"Acho que é apenas jogar golfe em torneios", disse Woods, explicando as razões por detrás do seu recente ressurgimento. "Estive afastado durante tanto tempo que quando regressei foi apenas uma questão de voltar a sentir o golfe de torneio."

A possibilidade de Woods poder estar na luta para ganhar títulos captou a imaginação dos fãs do golfe e chamou a atenção dos criadores de probabilidades.

Atualmente, Woods está a 8-1 nalgumas casas de apostas para ganhar o Masters pela quinta vez - o que seria o seu 15º título Major 10 anos depois do último.

Outro jogador que está a mostrar flashes da sua melhor forma é Rory McIlroy.

O antigo nº 1 do mundo precisa de um casaco verde no próximo mês para completar o grand slam da sua carreira nos quatro majors do golfe e parecia estar em boa forma na Flórida, com cinco abaixo dos 17 buracos.

Um duplo bogey no 18º buraco significou um final frustrante para o quatro vezes vencedor de grandes torneios, mas ele ainda está à procura da primeira vitória num torneio desde setembro de 2016.

"Acho que com a tacada que dei hoje e estando apenas (três abaixo), não é desastroso", disse McIlroy, que falhou o cut no Valspar Championship da semana passada. "Mas preciso de ser melhor".

Enquanto McIlroy e Woods continuam à procura da sua melhor forma, Stenson não teve dificuldade em encontrar a sua quinta-feira.

Os 64 abaixo do par do sueco foram a ronda mais baixa da sua carreira.

Hoje dei umas tacadas bonitas", disse Stenson à Sky Sports.

"Estava a bater muito bem. Na semana passada estava a ter dificuldades com o putting, mas esforcei-me muito antes desta semana e consegui melhorar as coisas."

Fonte: edition.cnn.com