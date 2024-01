Tiger Woods recupera na segunda ronda e passa o cut no PGA Championship

Woods fez um 1 abaixo do par 69 na sexta-feira e terminou em 3 acima do par nos primeiros 36 buracos. A linha de corte era de 4 acima. Woods tinha jogado 4 acima do par 74 na primeira ronda na quinta-feira.

Woods, de 46 anos, está agora a 12 pancadas do atual líder do clube, Will Zalatoris, que está a 9 abaixo do par na terceira ronda de sábado.

Durante a primeira ronda de quinta-feira, Woods pareceu fazer uma careta de desconforto depois de ter dado a tacada de saída no oitavo buraco - o penúltimo buraco da ronda inaugural. Imediatamente depois de terminar, Woods foi questionado por um correspondente da ESPN sobre como se sentia a sua perna direita reparada cirurgicamente, Woods disse: "já me senti melhor antes", enquanto sorria.

Quando questionado pela ESPN sobre como Woods foi capaz de ignorar o que se estava a passar fisicamente com ele após a ronda de sexta-feira, respondeu: "Há uma missão. A missão é ir em frente e ganhar esta coisa de alguma forma e eu sei que às vezes não me sinto exatamente bem, mas ei, é o que é. É a vida, é o que é. É assim a vida, é assim o desporto. Fazemos força, às vezes as coisas partem, mas não faz mal, voltamos ao trabalho e é por isso que tenho uma equipa de fisioterapeutas fantástica. Sou muito bom a partir coisas e muito bom a consertar coisas, por isso é uma óptima relação."

A terceira ronda do PGA Championship começa no sábado no Southern Hills Country Club, em Tulsa, Oklahoma.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com