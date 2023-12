Tiger Woods passa o corte no The Masters

Na sua 25ª participação no prestigiado Major, Woods igualou o recorde de Gary Player e Fred Couples de passar 23 cortes consecutivos no The Masters.

O jogador de 47 anos, que no início da semana tinha sugerido que esta poderia ser a sua última participação no torneio, terminou a sua segunda ronda atrasada com um resultado de 73 tacadas.

Enquanto a chuva caía no Augusta National, Woods fez bogey no 17º e 18º buracos para ficar a três acima do par do torneio, o que significa que precisava que outros baixassem as pancadas para passar o cut.

O tempo dificultou a consistência dos jogadores no campo, o que, até certo ponto, funcionou a favor de Woods, já que Justin Thomas fez um bogey no 17º buraco para passar o corte projetado para três acima.

Thomas teve um péssimo back nine, perdendo seis pancadas, numa volta que consistiu em seis bogeys, um duplo bogey e um birdie, o que fez com que o campeão do PGA não passasse o cut.

Woods tinha completado 11 buracos da sua segunda volta na sexta-feira e estava a dois acima do par, depois do cut previsto, quando o jogo foi suspenso por um dia devido ao mau tempo.

Manteve-se a dois acima do par até ao último buraco da ronda, tendo feito dois birdies e três bogeys, numa performance melhorada em relação à sua primeira ronda de 74.

Masters 2023: As melhores imagens de Augusta

Koepka corta a liderança

Brooks Koepka, que terminou a sua segunda ronda antes do mau tempo ter terminado o jogo mais cedo na sexta-feira, manteve-se na liderança com 12 abaixo após a conclusão da segunda ronda, embora o número 3 do mundo Jon Rahm tenha reduzido a sua vantagem para duas pancadas.

Retomando com nove abaixo do par no 10º buraco, Rahm registou um resultado de três abaixo do par de 69, fazendo cinco birdies e dois bogeys em condições sombrias.

Como era de esperar, depois de dois dias terríveis, Rory McIlroy, número 2 do mundo, não passou o cut, terminando o torneio com mais de cinco pancadas.

A terceira ronda já começou. Woods vai dar a tacada de saída às 13h06 e jogar tantos buracos no mesmo dia - se as condições climatéricas se mantiverem - será um verdadeiro teste para o 15 vezes campeão de grandes torneios.

As suas aparições em competições têm sido esporádicas desde que sofreu graves lesões na perna num grave acidente de viação em 2021 e, após a ronda de abertura, na quinta-feira, disse que sentia dores "constantes" no montanhoso campo de Augusta.

