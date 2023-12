Tiger Woods para o seu "eu" mais novo: "Afasta-te do jogo, equilibra a tua vida

Destaques da história

"Teria de dizer para ser paciente na marcação, não fazer demasiado", disse Woods a Shane O'Donoghue da CNN numa entrevista exclusiva para a Living Golf antes do Dubai Desert Classic.

De todas as tacadas de golfe que já deu, uma destaca-se para Tiger Woods.

Os recordes caíram, os 14 majors acumularam-se, os escândalos e as lesões cobraram o seu preço.

No entanto, enquanto tenta reconstruir a sua carreira, o antigo número 1 do mundo está novamente afastado devido a problemas nas costas, depois de ter falhado mais de 15 meses na sequência de múltiplas cirurgias às costas.

"Arranjar passatempos diferentes para me afastar do jogo, ter um equilíbrio na vida", acrescentou Woods, de 41 anos, enquanto continuava a refletir. "Acho que isso é muito importante."

Diferença de idade

O último regresso de Woods foi interrompido quando se retirou do torneio do mês passado no Dubai antes da segunda ronda, alegando espasmos nas costas.

Não jogou desde então e cancelou uma conferência de imprensa antes do Genesis Open, que beneficia a sua fundação, devido aos espasmos nas costas.

Enquanto Woods tem lutado para estar em forma para uma nova tentativa de chegar ao topo do jogo, uma nova geração de jogadores tem surgido, com muitas das suas primeiras influências no jogo a passarem para o circuito sénior.

"Estou a jogar contra miúdos que nasceram depois de eu me tornar profissional", acrescentou. "É por isso que é tão assustador.

"A rotação está a acontecer tão rapidamente e eu estive tanto tempo afastado que muitos destes nomes são novos para mim."

Interesses comerciais

Talvez aceitando que o fim da sua carreira competitiva está mais próximo do que o início, Woods tem colocado mais energia nos seus interesses comerciais ultimamente, incluindo o desenho de campos de golfe.

Um dos seus projectos incipientes é um novo campo de campeonato de 18 buracos chamado Trump World Golf Club no Dubai.

"Adoro desenhar campos de golfe", afirmou. "Adoro criar, especialmente quando se tem uma tela em branco, como aqui [Dubai]. É só areia, podemos criar o que quisermos."

Então, qual é a filosofia de design de Woods?

"Quero que seja duro para os melhores jogadores, dando-lhes diferentes ângulos, diferentes desafios, mas também que seja divertido para o jogador recreativo, para que o guerreiro de fim de semana possa ir lá e divertir-se", disse.

"Acreditamos na criatividade, acreditamos na velocidade do jogo e a forma mais rápida de acelerar o jogo é os jogadores não perderem bolas de golfe. E também usar todos os tacos do saco à volta do green, do putter à madeira três.

"Gosto de jogar com a bola no chão, batê-la e criar, mas agora já não se pode fazer isso da forma como os campos estão a ser construídos."

O futuro pode não ser claro, mas Woods insiste que está no jogo de golfe a longo prazo.

"Estou ansioso por ver as coisas positivas a crescerem, a acumularem-se e a ganharem impulso", disse.

"O golfe não é um sprint, é uma maratona."

