Tiger Woods oferece uma história sobre-humana "convincente", diz o diretor do PGA Tour

O regresso de Tiger Woods é "atraente" para o golfe

Audiências televisivas em níveis recorde

Antigo número 1 do mundo entre os favoritos para o Masters

O jogador de 42 anos desafiou a cirurgia de fusão da coluna vertebral em abril passado, a última de quatro operações às costas, para terminar a uma pancada de um playoff para a primeira vitória desde 2013 no Valspar Championship da semana passada na Florida.

Foi um regresso notável ao topo do jogo por parte do antigo número 1 do mundo, que temia que a sua carreira tivesse acabado durante os "tempos negros" da sua recuperação.

E deixou os adeptos e observadores de golfe fascinados, com as audiências televisivas do fim de semana a atingirem níveis recorde e as redes sociais em polvorosa.

"É uma história que o mundo está a achar muito convincente e ... é isso que se quer como negócio", disse Jay Monahan, comissário do PGA Tour, à CNN.

Sucesso de audiência

As emissoras de TV também estão achando o retorno de Woods à forma competitiva atraente.

A NBC Sports informou que os números de audiência televisiva da terceira ronda no Golf Channel aumentaram 181% em relação ao mesmo dia do ano passado, enquanto a ronda final registou uma audiência de 5,11 durante a noite - a maior audiência fora dos Majors desde o Players Championship de 2013, ganho por Woods.

Foi também a classificação mais elevada fora do Masters desde o PGA Championship de 2015. O evento também teve 27,2 milhões de minutos transmitidos através das plataformas digitais do Golf Channel e da NBC Sports - o evento do PGA Tour mais transmitido de sempre para a rede, segundo o relatório.

Tudo isto, apesar do aparecimento, na ausência de Woods, de jovens estrelas como Jordan Spieth e Justin Thomas.

"Crescemos nos últimos anos com o aparecimento destes novos jogadores, mas ninguém produziu uma televisão mais atraente no desporto nos últimos 20 anos do que Tiger Woods", acrescentou Monahan.

"Agora ele é reintroduzido na mistura. Penso que é evidente que as pessoas estão realmente interessadas em ver como é que os Phils [Mickelson], como é que os Tigers, como é que eles vão atuar contra estes grandes jovens jogadores."

No início deste mês, Mickelson superou Thomas num playoff no WGC-Mexico Championship para obter a sua primeira vitória desde o British Open de 2013 em Muirfield.

Lesões significativas

Woods ganhou o último dos seus 14 majors em 2008, e muitos tinham-no descartado como um candidato credível a um título importante, mesmo que recuperasse o suficiente para voltar a jogar no Tour.

"Foi um caminho muito difícil", disse Woods ao programa Living Golf da CNN no Dubai, em fevereiro de 2017, durante um regresso de curta duração. "Houve muitos momentos negros em que não me conseguia levantar da cama, não me conseguia mexer, a dor era demasiado forte.

"Qualquer pessoa que já tenha tido dores nos nervos das costas compreende certamente o que se sente. Sinceramente, no ano passado, por esta altura, não sabia se voltaria a jogar golfe".

Mas depois de um regresso ao jogo sem dores em dezembro, o desempenho de Woods no campo Copperhead em Palm Harbor sugere que ele está agora entre os favoritos para um quinto título de Masters e o primeiro desde 2005 em Augusta, em abril.

"As lesões que ele teve de ultrapassar foram significativas e quando se fala de quatro cirurgias às costas, penso que muitas pessoas assumiriam que esse é um obstáculo que não se consegue ultrapassar", acrescentou Monahan.

"Por muito bom campeão que ele seja e tenha sido, penso que é justo assumir que se trata de obstáculos que nenhum ser humano é capaz de ultrapassar.

"Por isso, o facto de ele ter regressado e estar a ter um desempenho muito bom e o facto de ele ter regressado e a sensibilidade e o apreço que tem por estar lá fora e por estar de volta àquele ambiente com todas estas grandes estrelas jovens - penso que é isso que é tão atraente para as pessoas."

O próximo capítulo da história de Woods será no Arnold Palmer Invitational, esta semana, onde tem uma hipótese muito real de somar a sua 80ª vitória no PGA Tour e a nona no campo de Bay Hill, perto de Orlando.

O Masters começa a 5 de abril.

"Ninguém tem uma bola de cristal, mas é um bom momento para a PGA e para o jogo de golfe", disse Monahan.

Na véspera do torneio de Bay Hill, Woods foi nomeado capitão dos EUA para a próxima Presidents Cup, um papel normalmente reservado aos veteranos no final da sua carreira.

