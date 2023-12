Destaques da história

Tiger Woods: "Foi a melhor tacada que alguma vez dei na minha vida

Tiger Woods escolhe o ferro 3 do bunker como a melhor tacada

Woods fala em exclusivo com Shane O'Donoghue, da Living Golf

E não foi a lendária tacada de curling que ele fez no curto buraco 16 em Augusta, num tenso duelo na última ronda com Chris DiMarco no Masters de 2005.

Foi um ferro 3, que saiu de um bunker, no buraco 18 para terminar a sua segunda ronda no US PGA de 2002 em Hazeltine, Minnesota.

"Foi a melhor tacada que alguma vez bati na minha vida", disse Woods ao Living Golf da CNN numa entrevista exclusiva antes do Dubai Desert Classic do mês passado.

Woods estava no seu auge e tinha ganho oito majors nessa altura, incluindo o Masters e o Open dos EUA desse ano.

Os atrasos provocados pelas condições climatéricas em Hazeltine fizeram com que a segunda volta se prolongasse até sábado e, no par 4 do 18º buraco, Woods bateu o seu drive no bunker esquerdo do fairway.

A bola assentou perto do rebordo esquerdo e, de pé na areia, estava mais perto da bola do que o habitual.

Mas em vez de fazer um chip out, pegou na lâmina plana e implacável de um ferro 3, elevando-a por cima das árvores para encontrar o green.

"O vento estava a soprar a cerca de 25-30 mph da esquerda", acrescentou Woods. "O lábio estava à minha frente, as árvores estavam à minha frente, [eu tinha] um lie em declive e, de alguma forma, acertei - não sei como acertei tão sólido, tão limpo, tão nivelado e puxei-o contra o vento e aguentei-o, aterrei a cerca de 20 pés de distância."

O seu parceiro de jogo, Ernie Els, observou-o com admiração.

"O Ernie estava no fairway a fazer-me o sinal universal para o número um no seu coração e, depois disso, fiz o putt", disse Woods.

Woods terminou o torneio como vice-campeão, uma pancada atrás do compatriota Rich Beem, mas acabou por ganhar mais seis majors - o seu mais recente triunfo foi no US Open de 2008.

O jogador de 41 anos, que se debate com problemas nas costas, ainda está quatro vezes atrás do recorde de Jack Nicklaus.

