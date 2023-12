Destaques da história

Tiger Woods e Donald Trump vão para o campo de golfe

Trump e Tiger Woods jogam uma ronda de golfe

Imagens da ronda surgem nas redes sociais

Trump é proprietário de vários campos de golfe de prestígio

O antigo número um mundial Woods jogou 18 buracos com o atual titular da Casa Branca, Barack Obama, em 2013, e repetiu o exercício com Trump na Florida, na sexta-feira.

Poucos pormenores sobre a última ronda foram divulgados, mas surgiram nas redes sociais fotografias de Woods, com barba de cavanhaque, e Trump no campo propriedade do magnata em Palm Beach.

Stephanie Grisham, porta-voz da equipa de transição de Trump, confirmou que Woods e Trump jogaram num quarteto antes de este se dirigir ao West Palm Beach Hilton para reuniões com "funcionários de alto nível" - noticiou a agência AFP.

Trump, cujo handicap está listado num impressionante 2,8 pela Associação de Golfe dos EUA, é proprietário de vários campos de golfe de prestígio, incluindo o famoso Turnberry links na Escócia, que já acolheu o British Open.

Ler: O polémico campo de golfe Trump abre em Aberdeenshire

A sua organização esteve também por detrás do Trump International Links em North Aberdeenshire, que foi concluído em 2012 após uma longa batalha de planeamento devido a questões ambientais.

Recebeu o apoio do governo escocês, mas Trump desentendeu-se com a sua administração por causa dos planos de construção de um parque eólico offshore à vista do novo campo.

Ler: Trump vai jogar uma ronda de férias com Woods

Woods, que regressou recentemente ao golfe de competição num torneio invitacional nas Bahamas, ainda não referiu a ronda no seu site oficial, enquanto a sua última publicação no Twitter tem um tema festivo.

O 14 vezes vencedor de torneios importantes celebrará o seu 41º aniversário a 30 de dezembro, antes da época de 2017 - anunciando recentemente que irá jogar no Genesis Open, em Los Angeles, no início de fevereiro.

Woods lutou contra problemas nas costas, que o afastaram durante 15 meses, mas mostrou vislumbres do seu antigo eu no Hero World Challenge no início deste mês, incluindo uma segunda ronda de 65.

Trump, que toma posse a 20 de janeiro, criticou Obama durante a sua campanha eleitoral por passar demasiado tempo no campo de golfe e afirmou que irá limitar as suas actividades desportivas depois de se mudar para a Casa Branca.

Obama terá jogado mais de 300 voltas enquanto presidente e tem tido muito tempo para praticar o seu desporto favorito durante as suas férias no Havai.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com