Tiger Woods desiste do PGA Championship depois de ter efectuado a pior volta da sua carreira no evento

O PGA Championship anunciou a desistência do 15 vezes vencedor de grandes torneios através do Twitter, depois de este ter atingido um par de 79 no Southern Hills Country Club, em Tulsa, Oklahoma, no seu segundo grande torneio desde uma paragem de quase 17 meses, após ter sofrido graves lesões na perna num acidente de viação em fevereiro de 2021.

Woods passou o cut na sexta-feira por apenas uma pancada, mostrando vislumbres da sua excelência para se qualificar para o fim de semana.

Mas as suas lesões e o cansaço de jogar 36 buracos pareceram apanhar o jogador de 46 anos no sábado, em condições frias e ventosas.

Ele produziu um putt longo para salvar o par no seu primeiro buraco, mas teve que se contentar com um bogey no segundo.

As coisas foram de mal a pior no par 3 do sexto buraco, com um triplo bogey no sexto buraco, e foi o início de uma má série para Woods.

Nos sete buracos seguintes, fez seis bogeys - incluindo uma série de cinco seguidos - antes do seu primeiro birdie da ronda no 15º buraco.

Conseguiu evitar por pouco o seu pior resultado de sempre num Major - 81 no Open de 2002 em Muirfield.

Woods foi franco na avaliação do seu jogo, dizendo que "não fez nada de jeito" e "não deu muitas tacadas boas".

"Simplesmente não joguei bem. Não bati muito bem na bola e não tive o início que precisava de ter. Pensei que tinha batido uma boa pancada no tee shot e acabei por cair na água, e nunca consegui ganhar qualquer tipo de impulso."

Após a ronda, Woods não foi concreto sobre se iria completar o Major.

"Bem, estou dorido. Sei que isso é um facto", disse. "Vamos fazer algum trabalho e ver como corre."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com