Tiger Woods defende o legado do PGA Tour antes do PGA Championship

Dirigindo-se aos meios de comunicação social na terça-feira, antes do início do PGA Championship desta semana no Southern Hills Country Club em Tulsa, Oklahoma, Woods deixou claro que apoia totalmente o Tour que os seus antecessores Jack Nicklaus e Arnold Palmer construíram até ao que é hoje.

"Penso que o que o Jack e o Arnold fizeram ao fundar o Tour e ao separarem-se da PGA of America e ao criarem o nosso Tour em 68 ou 69, algures por aí, penso que há um legado para isso", disse Woods.

"Tenho jogado aqui durante alguns anos ao longo de décadas e penso que há um legado para isso. Continuo a pensar que o Tour tem tanto para oferecer, tantas oportunidades."

O apoio de Woods ao PGA Tour, fundado em 1968, surgiu quando lhe perguntaram a sua opinião sobre os comentários do golfista Phil Mickelson, que tem criticado o Tour e, ao mesmo tempo, manifestado o seu apoio ao novo LIV Golf Invitational Series, apoiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

Em relação aos comentários de Mickelson, Woods disse: "Ele tem a sua opinião sobre o rumo que está a tomar o jogo de golfe. Eu tenho o meu ponto de vista sobre a forma como vejo o jogo de golfe e tenho apoiado o Tour e a minha fundação tem organizado eventos no Tour há vários anos.

"Compreendo os diferentes pontos de vista, mas acredito em legados", acrescentou Woods. "Acredito nos grandes campeonatos. Acredito em grandes eventos, em comparações com figuras históricas do passado. Há muito dinheiro por cá. O Tour está a crescer".

Em fevereiro, surgiram comentários de uma entrevista de 2021 com o biógrafo Alan Shipnuck, em que Mickelson foi citado como tendo dito coisas depreciativas sobre o historial da Arábia Saudita em matéria de direitos humanos e afirmando que o reino matou o jornalista Jamal Khashoggi, ao mesmo tempo que manifestava interesse em aderir ao empreendimento LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita, porque poderia proporcionar uma vantagem para "reformular a forma como o PGA Tour funciona".

Mickelson disse que os seus comentários não eram oficiais - uma afirmação que o repórter que o entrevistou negou - e disse que foram partilhados fora de contexto e sem o seu consentimento. Posteriormente, Mickelson perdeu vários patrocínios devido à polémica e anunciou planos para se afastar do golfe.

Na qualidade de atual campeão do torneio, Mickelson registou-se inicialmente para competir no PGA Championship no mês passado, mas retirou-se do torneio na sexta-feira.

Woods disse na terça-feira que, apesar da sua diferença de opinião, sentia falta de ter Mickelson no campo esta semana.

"É sempre uma desilusão quando o atual campeão não está presente", disse Woods.

"O Phil disse algumas coisas que penso que muitos de nós, que estamos empenhados no Tour e no legado do Tour, não gostámos, e ele tirou algum tempo para si próprio, e todos compreendemos isso. Mas penso que algumas das suas opiniões sobre a forma como a Volta pode ou deve ser gerida, foram objeto de grande desacordo.

"Mas, como todos sabemos, como profissionais, sentimos a falta dele aqui. Ele é uma grande atração para o jogo de golfe. Ele está a dar o seu tempo e todos lhe desejamos o melhor quando regressar. É óbvio que vamos ter opiniões diferentes sobre a forma como ele vê o Tour e vamos continuar a partir daí."

Woods vai iniciar a sua busca pelo seu 16º título de Major quando der a tacada de saída às 9h11 ET de quinta-feira.

Fonte: edition.cnn.com