Tiger Woods chega ao segundo lugar no Valspar Championship

Tiger Woods empata em segundo lugar no Valspar Championship

Woods terminou uma pancada atrás de Paul Casey

foi o seu melhor resultado desde 2013

Woods não pôs fim à sua seca de títulos de quase cinco anos, mas o americano esteve perto, terminando empatado em segundo lugar - uma pancada atrás do vencedor Paul Casey. Foi o seu melhor resultado desde que também empatou em segundo lugar no Barclays em 2013.

Foi uma boa altura para o jogador de 42 anos, uma vez que o primeiro Major do ano - o Masters em Augusta - começa daqui a pouco menos de três semanas.

A última vez que Woods ganhou um dos quatro majors do golfe foi em 2008, tendo sido afetado desde então por quatro cirurgias às costas e problemas fora do campo.

"Continuo a melhorar um pouco e a ficar mais afiado", disse Woods. "Hoje não estava tão afiado como gostaria, mas tive uma boa oportunidade de ganhar o torneio de golfe.

"Um par de putts aqui e ali e poderia ter sido uma história diferente."

De facto.

Na ronda final de domingo, houve momentos de grande forma, com uma tacada de 44 pés no 17º buraco para um birdie.

Precisando de outro birdie no 18º para forçar um playoff com o líder do clube, Casey, o seu putt ficou a dois pés e Woods teve de se contentar com o par.

Mas Woods terminou o torneio com um impressionante 9 abaixo do par, ao mesmo nível do seu compatriota Patrick Reed, depois de ter terminado em 12º lugar no Honda Classic no final de fevereiro. E, talvez para dar uma indicação de como se sentem as suas costas, Woods registou a velocidade de taco mais rápida da época no sábado, com 129,2 milhas por hora, no 14º buraco.

É justo dizer que o seu desempenho não passou despercebido.

De facto, a NBC Sports informou que os números de audiência televisiva da terceira ronda no Golf Channel aumentaram 181% em relação ao mesmo dia do ano passado, enquanto a ronda final obteve uma classificação nocturna de 5,11 - a audiência mais elevada fora dos majors desde o Players Championship de 2013, ganho por Woods.

Os seus colegas concorrentes também tomaram nota da sua exibição.

'É fantástico'

"É fantástico, obviamente, ver o Tiger a jogar golfe e aqui no Valspar, também, a diferença que ele faz no circuito é enorme", disse o vencedor do Masters de 2013, Adam Scott, que empatou em 16º lugar em Palm Harbor.

"Quer dizer, é horrível dizer, habituámo-nos a não o ver aqui e mesmo assim foi bom.

"Mas é muito melhor quando ele vem e joga."

Ernie Els, quatro vezes vencedor de grandes torneios, também gosta do que vê em Woods.

"Estou a ver o Tiger normal, o Tiger que conheço há 24 anos", disse Els. "O Tiger que não era exatamente o mesmo homem por causa das lesões. Deve ter sido uma grande desilusão para ele. Quem sabe até que ponto foi mau?

"Está a bater com força, está a bater com confiança", acrescentou Els. "Sabendo que as suas costas vão ficar bem. Podemos planear as coisas e encará-las com entusiasmo, em vez de andarmos semana após semana a pensar se algo se vai partir.

"Ele tem aquela energia de acreditar que o seu corpo está de volta e que tem o talento e fez o trabalho."

Woods vai tentar manter a sua forma quando competir no Arnold Palmer Invitational esta semana. Ele teve um enorme sucesso em Bay Hill, vencendo o evento oito vezes.

Se a sua prestação no Valspar Championship é alguma indicação, ele está a ir bem para o Nº 9.

"Sempre gostei de Bay Hill", disse Woods ao sítio Web do torneio. "O golfe está mesmo à tua frente.

"É preciso pensar no campo e ser capaz de bater uma variedade de pancadas. Sabemos quais são as tacadas necessárias e depois temos de as executar."

Fonte: edition.cnn.com