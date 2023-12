Destaques da história

Tiger Woods: Ainda posso bater o recorde de Jack Nicklaus

Tiger Woods ainda não sabe quando vai regressar

Diz que ainda pode bater o recorde de 18 títulos Major de Jack Nicklaus

O 14 vezes campeão de Major afirma que está a "progredir bem" depois de uma terceira operação às costas em outubro, mas diz que só retomará a sua carreira quando puder praticar, jogar e recuperar sem efeitos negativos.

E apesar de não ganhar um Major desde 2008, o jogador de 40 anos ainda acredita que pode ultrapassar o recorde de 18 títulos Major de Nicklaus. O "Urso de Ouro" ganhou os seus três últimos títulos depois dos 40 anos, incluindo o famoso título do Masters de 1986, aos 46 anos.

"Acho que o seu recorde de campeonatos principais ainda pode ser alcançado", disse Woods aos jornalistas num dia de imprensa para o torneio Quicken Loans National do PGA Tour, que ele organiza no Congressional Country Club, em Maryland.

Woods também quer bater o recorde de 82 vitórias no PGA Tour de Sam Snead - ele está em segundo lugar na lista com 79 títulos, o último dos quais em agosto de 2013.

"Seria bom terminar em primeiro lugar em ambas as listas", disse ele. "É um longo caminho e vai demorar algum tempo a chegar a esse ponto, mas espero poder voltar aqui e jogar a esse nível."

Woods não joga desde agosto passado, mas lançou rumores de um regresso com uma série de demonstrações públicas em vários compromissos ao longo do último mês.

Mas admitiu na segunda-feira que não sabia se o seu regresso seria "na próxima semana ou daqui a um ano" - e provou a sua falta de confiança ao acertar nos seus três wedge shots para a água durante uma competição de mini-par-três.

'Mais concentrado'

"As pessoas já me descartaram, eu não sou essa parte, sabes, não sou fertilizante", disse ele. "Estou a melhorar, basta dar algum tempo. Estou ansioso por chegar aqui e competir.

"Espero jogar. Não sei quando - essa é a principal pergunta que estou sempre a ouvir. Se soubesse, dizia-vos. Seria giro saber. Mas não sei.

"Ainda estou a tentar ficar mais forte, mais flexível. Estou a bater melhor na bola. Tudo no meu jogo está a melhorar. É só uma questão de ser consistente, não só em casa, no Medallist, mas aqui fora (no PGA Tour). É uma coisa completamente diferente".

Woods é bem conhecido por um regime de treino e preparação física exigente, mas disse que a sua lesão o obrigou a reavaliar o seu programa de treino.

"Sou um daqueles tipos habituados a treinar oito, 10 horas por dia - não vou fazer isso", disse. "Também não vou correr 16 quilómetros por dia.

"Os meus treinos vão ser mais concentrados. Têm de ser. Não posso bater 500 bolas de golfe de seguida. Preciso de poder sair, jogar e recuperar todos os dias. Até me sentir confortável a fazer isso, tomarei a decisão (de regressar) nessa altura."

