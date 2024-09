Thomas Müller exala alegria e satisfação após a sua performance recorde e alcançar o seu ambicioso objetivo.

Thomas Müller deixou sua marca. Nenhum futebolista apareceu mais vezes pelo campeão alemão Bayern Munich do que a lenda de 34 anos. No entanto, parece que sua passagem não está chegando ao fim tão cedo. E um estrela do Bayern vai continuar ocupando um lugar especial no coração de Müller.

No reino dos jogadores do Bayern Munich que quebraram recordes, Thomas Müller é ofuscado por uma figura singular. Repetindo um sentimento frequentemente expresso por Uli Hoeneß, Müller declarou: "Deixe-me dizer novamente, Gerd Müller é simplesmente o maior, pois este clube pode não ter existido em sua forma atual sem ele." Após sua 710ª partida oficial com o Bayern, Müller ultrapassou o lendário goleiro Sepp Maier.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, considera Müller digno de um lugar no rico panteão de lendas do clube - incluindo figuras como Gerd Müller, Maier, Franz Beckenbauer e Hoeneß. Após o jogo, Müller foi aclamado por companheiros de time com três balões vermelhos com o número 710 no vestiário do Bayern.

"Comprometido 100% pelo Bayern 710 vezes"

Joshua Kimmich admirou o total de Müller que quebrou o recorde. "Jogar 710 jogos com mais de 100% de comprometimento é verdadeiramente impressionante, especialmente quando você já experimentou a intensidade de jogar 50 jogos em uma temporada. Isso é algo grande - para um clube!" Após o jogo, os torcedores na arquibancada sul do Allianz Arena comemoraram Müller com uma faixa que dizia: "Comprometido 100% pelo Bayern 710 vezes e contando. Obrigado, Chapeau e continue assim - Thomas."

Müller reconheceu o impacto que teve no clube. "Refletindo sobre a jornada do Bayern há 15 anos, quando comecei, até onde está agora em proeminência internacional, sinto que contribuímos para seu crescimento", disse Müller após a vitória sobre o SC Freiburg. No entanto, "Gerd marcou 365 gols, ainda o colocaria acima de mim", acrescentou, rindo. "Mas sobre os outros", continuou, "teremos que discutir isso."

"Permanece lá em cima na cabeça"

Müller atribui a manutenção desse nível de desempenho por um período tão prolongado à "insanidade". Contra o Freiburg, Müller demonstrou sua importância contínua com um gol sensacional - contribuindo para o placar de 2 a 0. Falando sobre seu 245º gol, Müller descreveu-o como "provavelmente vai ter um impacto duradouro, provavelmente ficará entre meus dez melhores em termos de qualidade".

O contrato de Müller expira no próximo verão. E então? "Estou grato por estar fisicamente apto", revelou Müller. "Então, o fim ainda não chegou. Veremos como as coisas se desenrolam, de uma forma relaxada." Vincent Kompany, novo técnico de Müller, descreveu-o como "um talento incrível, excepcional". Refletindo sobre sua primeira das 710 partidas oficiais, Kompany lembrou-se de "ter experimentado como jogador, na época em que jogava pelo Hamburger SV". A estreia de Müller foi em 2008, com o Bayern recebendo o HSV.

