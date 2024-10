Thomas Müller aprecia a turbulência da situação difícil da Baviera

Bayern de Munique ainda não conseguiu assegurar três vitórias, e normalmente, a atmosfera na Säbener Straße estaria bastante tensa. Mas sob a orientação do novo treinador Vincent Kompany, as coisas são diferentes: o resiliente Thomas Müller está animado.

Müller não estava a fim de deixar nada abater o seu espírito - e envolveu-se numa conversa animada com o seu companheiro de longa data Michael Ballack. "Estamos ainda no topo?", Müller perguntou a Ballack, especialista da DAZN, após o empate selvagem de 3:3 (2:2) de Bayern contra o Eintracht Frankfurt: "Então estamos bem encaminhados."

Mais uma vez, o Bayern, sob a liderança de Kompany, demonstrou um forte controle, criou numerosas oportunidades - mas o Frankfurt conseguiu contra-atacar o jogo agressivo do Bayern três vezes, não deixando espaço para erros. Esta estratégia de alto risco foi o tema da crítica de Ballack, apesar da sua apreciação da performance geral do Bayern. Eles perderam a chance de vencer pela terceira vez consecutiva.

"O que mais podemos fazer?", Müller questionou, elogiando o novo estilo de futebol sob Kompany. "Se jogássemos este jogo 15 vezes, ganharíamos 13 vezes", concluiu o jogador de 35 anos: "É uma boa estratégia, se você dominar um oponente tão forte fora como isso. Foi um prazer assistir como controlamos o adversário. Não asseguramos três vitórias, mas estou bastante satisfeito nesta crise."

Omar Marmoush e Hugo Ekitike marcaram os gols do Frankfurt, com Marmoush marcando o gol de empate nos minutos de acréscimo - uma das poucas chances do Frankfurt. "Esses dois são de outro mundo em situações assim e apenas colocam para dentro", Müller reconheceu, concordando ultimately com o seu ex-companheiro Ballack: "Tive uma boa sensação no campo, mas você tem razão: estamos num desporto de resultados."

O Bayern lidera a tabela com 14 pontos, seguido de perto pelo RB Leipzig (14) e pelo Frankfurt (13). "Vamos ficar calmos, este foi um esforço fantástico da equipa, apenas precisamos de continuar", disse Kompany: "O que esta equipa está a alcançar agora não é comum. Tenho muita fé."

