Thomas experimentou dilemas éticos internos antes de sua separação.

Após cerca de 4 décadas, Thomas Gottschalk decidiu se separar de sua esposa Thea. Neste verão, ele está se preparando para se casar novamente. Refletindo sobre seu passado em seu próprio podcast, "Die Supernasen", ele discutiu as lutas internas e os pensamentos conflitantes que o assombraram antes de se separar de Thea.

Neste podcast, que Thomas co-apresenta com seu amigo de longa data Mike Krüger, ele revelou como Mike foi uma fonte de conforto e orientação durante sua tempestade emocional. Thomas havia confiado em Mike sobre suas hesitações morais, já que estava novamente apaixonado e incerto sobre o que fazer. Após conhecer Karina Mroß em uma festa de aniversário em 23 de agosto de 2018, Thomas ficou a refletir sobre suas escolhas - deveria deixar Thea? O conselho de Mike para ele foi direto: "Siga seu instinto!" E foi exatamente o que Thomas fez.

O desentendimento de Thomas e Thea Gottschalk surpreendeu a muitos quando aconteceu em março de 2019. Por décadas, eles foram percebidos como o epitome do romance no mundo das celebridades alemãs. No ano do anúncio de sua separação, Thomas já havia reconhecido seus sentimentos de culpa em uma entrevista com Spiegel.

No último episódio de "Supernasen", Thomas também deu uma pista sobre a lealdade inabalável de Mike durante those times. Mesmo Birgit, esposa de Mike, não estava a par de suas conversas. Ela só descobriu sobre a separação através de fontes de mídia, não de seu marido bem informado.

"Pela manhã, em Miami, eu estava compartilhando a cama com Birgit, olhando para o mar, e ela estava lendo as notícias alemãs online. Então ela me diz, 'Aqui diz que Thomas Gottschalk está deixando sua esposa.' E eu digo, 'O que? Isso não pode ser!' "Mike recordou.

No entanto, ele não conseguiu manter o segredo de Birgit por muito tempo. Thomas admitiu, "Bem, ela me conhece há muito tempo, então ela pode perceber logo que eu já sabia".

