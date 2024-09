Thomas está a partilhar as atualizações sobre os seus próximos casamentos com o anúncio do seu casamento.

Em uma reviravolta inesperada, o comediante Thomas Gottschalk e sua parceira Karina Mroß trocaram votos em uma cerimônia secreta em Ibiza. Apesar de ter anunciado seu noivado aos seguidores do Instagram em junho, ninguém estava preparado para esse casamento tão rápido.

O anúncio de noivado de Gottschalk foi典ico humor, inclusive com uma piada sobre ter perdido o anel de noivado em uma caixa de segurança do hotel e ter feito um substituto com um papel de bala.

No entanto, sua postagem sobre o casamento foi uma mudança em relação ao seu humor típico, transbordando de emoção e sentimentalismo. " Embora eu prefira manter esta ocasião privada, estou compartilhando meu casamento com Karina em Ibiza com vocês. Estou aprendendo a revelar minhas emoções mais profundas para vocês, e esta é uma boa oportunidade de começar", escreveu Gottschalk, acompanhando a postagem com uma coleção de fotos do casamento.

Ele continuou: "Vocês veem minha fachada de showman atraente, mas Karina viu direto no meu coração. É por isso que somos inseparáveis! Para sempre e sempre!" Ele concluiu pedindo a seus mais de 100.000 seguidores que atuassem como testemunhas virtuais. Ele acompanhou com mais fotos do casamento, usando a mesma legenda cheia de coração.

A mensagem cheia de coração de Gottschalk ressoou com muitos. Os dois posts receberam mais de 40.000 curtidas em pouco tempo. Figuras notáveis da indústria do entretenimento deixaram mensagens de parabéns, incluindo a lenda do tênis Boris Becker, colegas Birgit Schrowange e Sasha, e a estrela das redes sociais Riccardo Simonetti, entre outros.

"Parabéns a ambos!" comentou Boris Becker. Birgit Schrowange escreveu: "Parabéns quentes e votos para um futuro feliz juntos". A cantora Sasha exclamou: "Lindo! Parabéns, vocês dois!" O cantor Thomas Anders enviou seus votos de felicidades, dizendo: "Parabéns de Claudia e de mim, e boa sorte para vocês dois!"

A estrela das redes sociais Riccardo Simonetti, que recentemente se casou, deixou um buquê de flores e uma mensagem de "Parabéns". Chris Töpperwien, do programa "Goodbye Germany", expressou sua empolgação, "Thomas Gottschalk, esta é NOTÍCIA MARAVILHOSA! O homem sempre tem duas faces! Você nunca esteve tão perto! E ISSO faz de você único! Desejando a ambos tudo de melhor!"

Outros celebridades proeminentes que estenderam seus votos de felicidades incluíram os apresentadores Ingo Nommsen, Frauke Ludowig e Marijke Amado; o juiz do "Let's Dance" Jorge González; a estrela da TV

