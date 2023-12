The Rock mostra o crânio gigante do T-Rex 'Stan' no Monday Night Football ManningCast

Dwayne 'The Rock' Johnson apareceu no último programa ManningCast da época da NFL deste ano, apresentado pela lendária dupla de irmãos Peyton e Eli Manning, com o mais invulgar dos cenários - um T-Rex.

Johnson juntou-se à transmissão alternativa da ESPN2 para o segundo quarto da confortável vitória dos Los Angeles Rams sobre os Arizona Cardinals no jogo dos playoffs da NFC e estava a refletir sobre a sua carreira no futebol universitário na Universidade de Miami quando Eli Manning apontou para o dinossauro atrás do seu convidado.

"Tenho um crânio de T-Rex, sim", riu-se Johnson.

"Esse é o Stan. De facto, o Stan é o crânio de T-Rex mais completo alguma vez encontrado por um paleontólogo - um jovem paleontólogo - e o seu nome era Stan, por isso esta cabeça de T-Rex recebeu o seu nome.

"É muito fixe e muito mau, não é?"

respondeu Eli Manning: "Gosto dela. Gosto mesmo".

Em outubro de 2020, um fóssil de T-Rex com 39 pés - apelidado de Stan em homenagem ao seu descobridor Stan Sacrison, que escavou os restos mortais em 1992 - foi vendido a um comprador anónimo num leilão ao vivo da Christie's por 31 847 500 dólares, segundo a National Geographic.

Descoberto numa área remota que abrange o Dakota do Norte e do Sul, Wyoming e Montana, o esqueleto é considerado um dos maiores e mais completos exemplos de um T-Rex, com 188 ossos originais.

A CNN entrou em contacto com o agente de Johnson para saber a origem do seu crânio de T-Rex.

Engarrafado

No início do segundo quarto, Johnson proporcionou um momento de genialidade cómica não intencional, depois de ter sido questionado por Eli Manning sobre como poderia dar energia a uma equipa dos Cardinals magoada - a perder por 14-0 no terceiro down e sete.

Não sendo um estranho a discursos motivacionais, Johnson fez um discurso estimulante enquanto os jogadores se alinhavam para a jogada.

"Ouçam, têm aqui uma oportunidade, têm uma oportunidade - têm de arranhar, arranhar, lutar, morder, pontapear tudo o que puderem para que isto aconteça", disse Johnson.

"É uma filosofia de encostar as costas à parede e, quando se está encostado à parede, em todos os momentos da vida, só há um sítio para onde ir e é para a frente."

Poucos segundos depois de Johnson ter acrescentado "Let's go" ao seu entusiasmante discurso, o quarterback dos Cardinals, Kyler Murray - pressionado na end zone pelo linebacker Troy Reeder - lançou uma interceção calamitosa para uma pick-six, aumentando a vantagem dos Rams para 20-0.

Enquanto os irmãos Manning se sentavam atónitos, Johnson começou a afogar as mágoas bebendo de uma garrafa de tequila.

"A culpa é da conversa de incentivo", riu-se Eli Manning.

Johnson deixou a transmissão no final do segundo quarto, mas não antes de ser agradecido por Eli Manning por lhe ter dado uma nova alcunha: "Monóxido de Carbono Humano", o assassino silencioso.

Os Cardinals finalmente entraram no placar no segundo tempo, mas ainda assim foram derrotados nos últimos quartos, caindo para uma derrota por 34 a 11.

Os Rams vão agora defrontar os Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady na ronda de divisão, no domingo.

