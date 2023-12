The Open Championship cancelado devido ao coronavírus, US Open adiado

O Open, um dos quatro principais torneios de golfe, estava previsto realizar-se no Royal St George's, no Reino Unido, de 16 a 19 de julho.

George, no Reino Unido, de 16 a 19 de julho. No entanto, num anúncio que se segue ao cancelamento de Wimbledon na semana passada, os organizadores decidiram que já não era viável realizar o evento.

"A nossa prioridade absoluta é proteger a saúde e a segurança dos adeptos, jogadores, dirigentes, voluntários e pessoal envolvido no Open", afirmou Martin Slumbers, diretor executivo do R&A (Royal and Ancient), que organiza o torneio.

"Preocupamo-nos profundamente com este campeonato histórico e tomámos esta decisão com muito pesar. Compreendemos que esta decisão será uma desilusão para muitas pessoas em todo o mundo, mas temos de agir de forma responsável durante esta pandemia e é a coisa certa a fazer.

"Posso assegurar a todos que explorámos todas as opções para jogar o Open este ano, mas não vai ser possível".

O Reino Unido está atualmente em confinamento, uma vez que o número de casos confirmados de coronavírus continua a aumentar em todo o país.

Esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o Open é cancelado, e a 149ª edição do torneio terá agora lugar no Royal St George's em julho do próximo ano.

Os bilhetes comprados e os bilhetes de hospitalidade adquiridos antes do evento serão transferidos para o próximo ano, enquanto os organizadores estão também a oferecer reembolsos totais.

Open dos EUA muda para setembro

Entretanto, foi também anunciado na segunda-feira que o Open dos Estados Unidos, inicialmente previsto para 18-21 de junho, passará a realizar-se de 17-20 de setembro no Winged Foot Golf Club de Nova Iorque.

"Esperamos que o adiamento do campeonato nos dê a oportunidade de mitigar os problemas de saúde e segurança, ao mesmo tempo que nos oferece a melhor oportunidade de realizar o US Open este ano", disse Mike Davis, diretor executivo da United States Golf Association.

"Estamos extremamente gratos aos membros e à equipa do Winged Foot pela sua flexibilidade e apoio. Estamos também gratos pela maravilhosa colaboração entre os circuitos profissionais e outros majors no trabalho com um calendário complicado."

Tal como no caso do The Open, os bilhetes já adquiridos serão válidos para as datas de setembro, estando também disponíveis reembolsos.

Os organizadores também propuseram que o Masters se realize de 12 a 15 de novembro, depois de ter sido adiado no mês passado. Ainda não foi definida uma nova data para o PGA Championship, que foi adiado.

Aleks Klosok, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com