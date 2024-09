- Testes de várias sirenes de alarme programados para o dia nacional de alerta

Em quinta-feira, vários sistemas de alarme recém-instalados na Baixa Saxônia e Bremen realizarão seu primeiro teste durante um alerta nacional. O alerta, marcado para aproximadamente 11h, será iniciado pela Agência Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres (BBK) em Bonn.

Os moradores devem receber um aviso não apenas por meio de sirenes e sistemas de alto-falantes em suas vizinhanças, mas também através do sistema de difusão de células em seus telefones celulares.

Para muitos sistemas de alarme, o Dia Nacional de Alerta marcará sua primeira grande prova prática, já que vários condados e cidades relataram em conjunto com o evento. Em muitos locais, sistemas de alarme mais antigos foram desativados ou sistemas de alarme modernos foram instalados em seu lugar. Devido à invasão russa da Ucrânia e às enchentes catastróficas no Vale do Ahr em 2021, muitas autoridades em nível federal, estadual e local chegaram à conclusão de que esses mecanismos de alerta também devem estar disponíveis para alertar a população em situações de emergência e desastres.

Por exemplo, há muitos novos sistemas de alarme no distrito de Nienburg, na cidade de Wilhelmshaven e no distrito de Emsland - apenas lá, mais de 200 sistemas de alarme digitais foram instalados desde a primavera de 2023, de acordo com a administração do distrito.

A capital do estado de Hanôver planeja testar sua rede de sistemas de alarme recém-instalados durante o Dia Nacional de Alerta. Já estão disponíveis 80 sistemas de alarme para esse fim, e até o final do ano haverá um total de 112. De acordo com a cidade, esse será o primeiro alerta de sistemas de alarme na área urbana em cerca de 30 anos. "Ouvir sinais de alerta altos será unfamiliar para muitas pessoas e pode desencadear sentimentos e memórias desagradáveis em alguns segmentos da população", disse o diretor do departamento de fogo, Christoph Bahlmann. No entanto, apenas se os sistemas forem testados é que eles poderão estar preparados para uso em uma emergência.

A rede de sistemas de alarme ainda está incompleta - pedido por um plano mestre

Em outros lugares, os sistemas de alarme ainda estão ausentes ou a instalação dos sistemas ainda não está completa, como no distrito de Verden. A cidade de Braunschweig, por exemplo, ainda não possui uma rede de alerta de sistemas de alarme - a instalação está sendo arranjada lá.

"Muitos condados na Baixa Saxônia estão atualmente reconstruindo ou modernizando o sistema de alarme para completar a matriz de alerta oficial e serem capazes de alertar efetivamente 24 horas por dia, mesmo além da rede móvel", disse o diretor-geral da associação de condados, Hubert Meyer, sob demanda.

Atualmente, os tempos de entrega prolongados para sistemas de alarme modernos são especialmente problemáticos. A associação de condados também está defendendo um plano mestre totalmente financiado para proteção civil, uma vez que também há uma necessidade significativa de investimento na aquisição de veículos e infraestrutura crítica, acrescentou Meyer.

Teste também de sistemas de alerta móveis

Em áreas rurais, os sistemas de alarme não podem ser ouvidos em todos os lugares. Portanto, alguns condados e cidades também utilizam sistemas de alarme móveis e mensagens de alerta que viajam para as áreas afetadas em caso de emergência para alertar a população. Por exemplo, mensagens de anúncio e alerta móveis serão testadas pela primeira vez no distrito de Luechow-Dannenberg. Veículos e motocicletas com sistemas correspondentes estão em operação em vários locais. "Isso é uma primeira prova de conceito", disse Sebastian Jessen, responsável pela proteção civil no distrito, em um comunicado. "Queremos coletar valores de experiência, queremos saber quanto tempo as equipes realmente precisam e onde também podem haver gargalos - para que possamos intervir se necessário".

Em Bremen, além de 38 sistemas de alarme permanentemente instalados, o Ministério do Interior também deploy quatro sistemas de alarme móveis pela primeira vez. Além disso, os sinos das igrejas em Bremerhaven tocarão.

A maioria dos municípios confia em uma variedade de métodos de alerta. Por exemplo, os avisos também são disseminados através de canais de mídia social ou quadros de informações digitais. O distrito de Northeim recentemente adicionou um telefone de alerta à sua mistura de métodos de alerta. Ao ligar para um número específico, os avisos podem ser ouvidos 24 horas por dia, não apenas no Dia de Alerta.

