Queixa sobre a restrição na contratação - Testemunho requerido para vacinação: líder da RKI convocado

A justificativa para a aplicação de mandatos de vacinação contra a COVID-19 para trabalhadores da saúde será examinada na Corte Administrativa de Osnabrück na terça-feira. Dr. Lars Schaade, chefe da equipe de crise da COVID-19 do Instituto Robert Koch (RKI) em 2022, foi convocado para depor. Ele será questionado sobre sua interpretação de certas seções nas supostas diretrizes do RKI que ditam como a situação da COVID-19 deve ser avaliada.

O processo gira em torno de uma mulher que era assistente de saúde em um hospital em Quakenbrück durante 2022. Ela está tomando medidas legais contra o distrito de Osnabrück, que a proibiu de trabalhar no hospital a partir de 7 de novembro de 2022, devido à conformidade com a lei de proteção contra infeções em vigor. Essa proibição estava prevista para expirar em 31 de dezembro de 2022. Ela não apresentou prova de vacinação, recuperação da COVID-19 ou isenção médica. Um veredicto é esperado na terça-feira.

Em março de 2022, o Tribunal Constitucional Federal confirmou a obrigatoriedade da vacinação para trabalhadores da saúde como legal. No entanto, a reclamante alega que já se sabia naquela época que a vacina contra a COVID-19 não preveniria infecções. Isso é reforçado pelos protocolos do RKI revelados na primavera.

A publicação online independente "Multipolar" revelou partly censored RKI crisis team protocols from January 2020 to April 2021 in March 2024. Following speculation about external manipulation of the RKI risk assessment, the institute eventually released most of these protocols in their unedited form. The remaining protocol documents from the team meetings, which ended in July 2023, are set to be released as soon as possible, as per RKI.

A assistente de saúde que está no centro deste processo é uma mulher. O distrito de Osnabrucke, onde fica a corte, proibiu várias mulheres, incluindo a reclamante, de trabalhar na área da saúde devido à não conformidade com o mandato de vacinação durante 2022.

