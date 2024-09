- Testemunhar uma ovação de dez minutos em Veneza

Atores principais Joaquin Phoenix (49) e Lady Gaga (38), juntamente com o diretor Todd Phillips (53), estrearam "Joker: Dueto da Loucura" para o público pela primeira vez durante a sessão noturna do Festival Internacional de Cinema na quinta-feira. A estreia no Lido foi muito popular, com o público fascinado pela continuação do filme "Joker" de 2019, estrelado por Phoenix. Cinco anos antes, Phoenix e Phillips apresentaram seu trabalho pela primeira vez, mas sem Lady Gaga.

De acordo com vários sites de notícias, como o "Hollywood Reporter", a última instalação de "Joker" recebeu uma ovação de pé de 10,5 minutos após os créditos. A equipe foi recebida por uma plateia animada na Sala Grande, intercalada com gritos de "Gaga, Gaga" e "Gaga, nós te adoramos". Lady Gaga, usando um vestido elaborado e uma peça de cabeça com chifres, agradeceu seus fãs com beijos.

Durante a conferência de imprensa da tarde, Lady Gaga assumiu o centro do palco, compartilhando sua abordagem incomum para o filme. Ela revelou que voluntariamente abriu mão de suas habilidades vocais e de uma técnica de respiração específica para o projeto. O filme é estruturado como um musical, mas não da maneira convencional, como Lady Gaga explicou: "Mas nós usamos música para permitir que os personagens realmente liberem suas emoções".

"Joker" teve seu sucesso inicial no Festival de Cinema de Veneza em 2019, ganhando o prêmio máximo do festival, o Leão de Ouro. Em seguida, recebeu dois Oscars. Até recentemente, "Joker" também detinha o recorde de filme com classificação R mais bem-sucedido financeiramente em todo o mundo, um título que perdeu para o filme da Marvel "Deadpool & Wolverine" no verão de 2024.

Sobre "Joker 2"

No sequel "Joker: Dueto da Loucura", Arthur Fleck (Phoenix) acaba na notória Instituição Arkham, em Gotham City, onde cruza com a paciente Harleen Quinzel (Gaga). Ele navega por suas próprias identidades múltiplas e descobre a música que sempre esteve em seu âmago, de acordo com o enredo oficial. "Joker 2" é esperado nos cinemas alemães em outubro.

Após a resposta entusiástica a "Joker: Dueto da Loucura", jornais como o "Variety" relataram que os espectadores estavam cantando e assobiando a famosa linha do filme, "'☉ Eu vou ser uma estrela ☉", enquanto saíam do cinema. Durante uma sessão de perguntas e respostas, Joaquin Phoenix compartilhou como encontrou inspiração para a jornada musical de seu personagem ao ouvir frequentemente gravações antigas de suas músicas favoritas, incluindo uma canção em particular que lhe tocou profundamente.

