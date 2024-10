Testemunhar a resposta compassiva dos residentes de Asheville e da Carolina do Norte como um todo, após a tragédia de Helene.

Após os danos, eles mobilizaram animais de carga com suprimentos para áreas remotas inacessíveis. Eles ofereceram abrigo a numerosos moradores isolados e descobriram diferentes métodos para distribuir comida após perderem tudo.

Com centenas de equipes de resposta a emergências e tropas da Guarda Nacional mobilizadas em Asheville e arredores para auxiliar na recuperação prolongada de Helene, veja como vizinhos e estranhos estão se apoiando:

Ele abriu sua pousada centenária para pessoas em busca de refúgio

Hoyt Johnson transformou sua pousada de 100 anos localizada em Little Switzerland, uma vila não incorporada nas montanhas a cerca de 30 milhas a nordeste de Asheville, em um abrigo temporário. A enorme Big Lynn Lodge de 42 quartos tornou-se um santuário seguro para dezenas de moradores e viajantes deslocados após a tempestade.

Johnson declarou: "Estou apenas fazendo o que posso pelas pessoas". Ele é proprietário há 14 anos e mencionou que tanto seus vizinhos quanto seus funcionários perderam tudo. "Nunca imaginei que algo assim aconteceria".

Johnson disse que a pousada até tinha água quente, mas sem eletricidade. Felizmente, helicópteros entregaram geradores, água, comida, fraldas e suprimentos médicos. Ele disponibilizou oito quartos para chuveiros, montou uma estação de primeiros socorros, uma estação de carregamento de celular e começou a preparar refeições quentes às dezenas.

"Não há ganância aqui, não há pânico. Todos estão apenas trabalhando juntos", disse Johnson.

Ele está distribuindo comida e procurando sobreviventes de kayak

Mason Hargrove explicou que navegou por corredeiras violentas no rio Green, em North Carolina, para alcançar pessoas presas por deslizamentos de terra. O notoriamente difícil e perigoso rio Green, localizado a cerca de 30 milhas a sudeste de Asheville, apresentou desafios até mesmo para helicópteros.

Como campeão de kayak freestyle e com outros entusiastas do esporte, Hargrove levou suprimentos pelo rio Green, procurou sobreviventes e caminhou por montanhas íngremes e lamacentas enquanto carregava produtos, gasolina e propano para áreas de difícil acesso.

"Como kayakers profissionais, podemos avaliar o risco, o que é viável e o que não é, de acordo com a missão do dia e o objetivo", disse Hargrove. "Faremos o máximo que pudermos para ajudar essas pessoas enquanto mantemos nossa segurança para evitar piorar o problema".

Hargrove também encontrou pessoas cuja casa foi atingida por deslizamentos de terra ou fugindo de casas inundadas, fornecendo assistência médica ou ajudando-as "a encontrar uma maneira de continuar vivendo".

"Tenho uma profunda afeição pelas pessoas e quero ajudar. É desanimador ver a dor e o sofrimento, então quero fazer tudo o que puder apenas para retribuir à comunidade que me deu tanto", disse Hargrove. "O oeste da Carolina do Norte tem um lugar especial no meu coração, embora eu não seja originalmente daqui. Esta é minha segunda casa e é minha missão servi-la".

Apesar de estar destruída, eles continuam ajudando os outros

A sede do MANNA FoodBank em Asheville foi inundada e destruída, resultando na perda de todos os suprimentos de comida e equipamentos, de acordo com a CEO Claire Neal. Mas, em poucos dias, a equipe conseguiu coletar doações e montar um novo centro de distribuição na feira de fazendeiros.

"As pessoas se uniram de maneiras extraordinárias para apoiar seus vizinhos", disse Neal. "Sempre admirei o oeste da Carolina do Norte, pois é uma comunidade que cuida dos seus, e vimos isso em grande estilo. Vimos vizinhos verificando vizinhos, inteiros bairros se unindo para se alimentar uns aos outros".

Neal incentivou doações de alimentos não perecíveis, fraldas, água e vários suprimentos para ajudar as famílias a cuidar de si mesmas.

Mulas estão transportando ajuda para vítimas necessitadas

Packs de mulas estão ajudando a entregar suprimentos a moradores na Carolina do Norte devastados por Helene, caminhando por estradas perigosas e subindo até as montanhas.

De acordo com o Mountain Mule Packer Ranch, a equipe transportou insulina, medicamentos frios, comida e vários suprimentos como lonas, pilhas e luzes para áreas inacessíveis. Mike Toberer, proprietário do rancho, disse à Associated Press que trouxe mais de uma dúzia de mulas de seu rancho no leste da Carolina do Norte para entregar comida, água e fraldas para regiões montanhosas inacessíveis.

"Devemos nos concentrar em nossa missão inicial e ajudar o maior número possível neste momento de necessidade", relatou o rancho no Facebook após completar várias viagens na semana passada no oeste da Carolina do Norte.

CNN’s Sara Smart e Melissa Alonso contribuíram para esta história.

