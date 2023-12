"Tesouro" de ensaios inéditos de J.R.R. Tolkien sobre a Terra Média no verão de 2021

A coleção, intitulada "The Nature of Middle-earth", "transportará os leitores de volta ao mundo de 'O Silmarillion', 'Contos Inacabados' e 'O Senhor dos Anéis'", disse a editora na quinta-feira.

Os adorados livros de Tolkien "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit" são bestsellers internacionais em mais de 70 línguas e foram transformados em trilogias cinematográficas multibilionárias.

É bem sabido que J.R.R. Tolkien publicou "O Hobbit" em 1937 e "O Senhor dos Anéis" em 1954-5. O que talvez seja menos conhecido é o facto de ele ter continuado a escrever sobre a Terra Média nas décadas seguintes, até aos anos que antecederam a sua morte em 1973", afirmou Chris Smith, diretor-adjunto de publicação da HarperCollins, num comunicado.

"Para ele, a Terra Média fazia parte de um mundo inteiro a ser explorado e os escritos de 'The Nature of Middle-earth' revelam as viagens que ele fez enquanto procurava compreender melhor a sua criação única", acrescentou Smith.

A coleção irá explorar uma série de temas fantásticos, incluindo a imortalidade e a reencarnação dos Elfos e a geografia dos cenários de alguns dos mais famosos épicos de fantasia de Tolkien, acrescentou Smith.

"Esta nova coleção é um verdadeiro tesouro que oferece aos leitores a oportunidade de espreitarem por cima do ombro do Professor Tolkien no momento exato da descoberta: e em cada página, a Terra Média é mais uma vez trazida a uma vida extraordinária", disse.

A coleção será editada por Carl F. Hostetter, um dos maiores especialistas em Tolkien, chefe da Elvish Linguistic Fellowship e engenheiro informático da NASA.

O livro estará disponível a 24 de junho e será publicado pela HarperCollins no Reino Unido e pela Houghton Mifflin Harcourt na América do Norte.

