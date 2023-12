Tesla recolhe mais de 120 000 automóveis devido a riscos nas portas

O defeito afeta alguns veículos Modelo S e X 2021-2023 nos Estados Unidos, de acordo com um arquivo da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

A Tesla disse que soube do problema pela primeira vez durante um teste de colisão de rotina em 6 de dezembro e não tem conhecimento de quaisquer ferimentos ou reclamações resultantes do problema.

O fabricante de automóveis lançou uma atualização de software over-the-air (OTA) para os automóveis afectados pelo defeito de segurança. Espera-se que sejam enviadas cartas de notificação aos proprietários desses automóveis até 17 de fevereiro de 2024.

Os proprietários também podem contactar o serviço de apoio ao cliente da Tesla através do número 1-877-798-3752. O número da Tesla para esta recolha é SB-23-00-009.

Riscos do piloto automático

Na semana passada, a Tesla fez um recall de quase todos os 2 milhões de seus veículos nos Estados Unidos para limitar o uso de seu recurso Autopilot. A recolha foi efectuada na sequência de uma investigação de dois anos levada a cabo pelos reguladores de segurança dos EUA sobre cerca de 1 000 acidentes em que a funcionalidade foi activada.

A NHTSA afirmou que o sistema Autopilot pode dar aos condutores uma falsa sensação de segurança e ser facilmente utilizado de forma incorrecta em determinadas situações perigosas, quando a tecnologia da Tesla pode não ser capaz de navegar em segurança na estrada.

A Tesla emitiu uma atualização OTA que dá aos condutores mais avisos quando não estão a prestar atenção à estrada enquanto a função "Autosteer" do Autopilot está ligada. Essas notificações lembrarão os motoristas de manter as mãos no volante e prestar atenção à estrada, de acordo com uma declaração da NHTSA.

O recall veio dois dias depois que uma investigação detalhada foi publicada pelo Washington Post que encontrou pelo menos oito acidentes graves, incluindo algumas fatalidades, nos quais o recurso do piloto automático não deveria ter sido ativado em primeiro lugar.

O valor do piloto automático

Com uma capitalização bolsista de mais de 791 mil milhões de dólares, a Tesla(TSLA) é, de longe, o fabricante de automóveis mais valioso do mundo, apesar de as suas vendas ficarem atrás de concorrentes como a Ford e a Toyota.

Essa avaliação baseia-se em grande parte nas projecções futuras de vendas, no software proprietário da Tesla e no seu desenvolvimento de IA. Mas as recentes recolhas podem ameaçar a posição de topo da Tesla.

"A longo prazo, acho que tem o potencial de tornar a Tesla a empresa mais valiosa do mundo de longe", disse o CEO da Tesla, Elon Musk, em outubro, em uma ligação com analistas de Wall Street. "Se tivermos carros totalmente autónomos à escala e robôs humanóides totalmente autónomos que sejam verdadeiramente úteis, não é claro qual é o limite."

Tesla não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

As ações da Tesla subiram 105% em 2023 no geral, mas caíram 1.6% nos últimos seis meses.

Chris Isidore da CNN contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com