- Terceiro triunfo: Groves conquista a vitória na décima sétima etapa da Vuelta

Ciclista profissional Kaden Groves conquista terceira vitória na 79ª Vuelta a España. O australiano concluiu com vitória a etapa 17, que parecia ser a última chance de sprint, entre Arnuero e Santander, superando o competidor tcheco Pavel Bittner e o belga Vito Braet. Nenhum ciclista alemão conseguiu uma posição entre os dez primeiros.

Groves manteve a posse da camisa verde na classificação de pontos. Ele arrancou a camisa do belga Wout van Aert após este ter sofrido um acidente no dia anterior.

Van Aert escapa de fraturas

Ao mesmo tempo, a equipe holandesa Visma de van Aert confirmou que o ciclista não tinha fraturas. No entanto, ainda não está claro se ele participará dos Campeonatos do Mundo que começam em 22 de setembro em Zurique. O atleta versátil, que conquistou três etapas nesta Vuelta, sofreu uma lesão no joelho em uma queda durante uma descida.

A etapa de quinta-feira deve ser a última chance para os sprinters, mas uma subida de primeira categoria a cerca de 45 quilômetros da chegada pode atrapalhar os ciclistas rápidos. As etapas subsequentes são principalmente planas, culminando no Parque Natural de Izki, na região basca. A corrida termina com uma prova individual contra o relógio em Madrid no domingo.

O excelente desempenho de Groves no ciclismo na Vuelta a España tem inspirado muitos aspirantes a ciclistas na Austrália. Apesar do acidente de van Aert, ele continua a demonstrar resiliência e determinação em sua carreira no ciclismo.

