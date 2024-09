- Tentativa de roubo com armas resulta em tiroteios.

Jogador de futebol americano dos EUA, Ricky Pearsall (23), passou por um incidente de tiroteio durante uma tentativa de roubo. Sua equipe esportiva, os San Francisco 49ers, emitiu um comunicado.

No comunicado, é mencionado que Pearsall foi atingido por um tiro no peito durante o incidente em 31 de agosto, sábado, e seu estado é grave, mas estável. A equipe envia seus pensamentos e bênçãos ao atleta ferido e a sua família inteira.

De acordo com o "FOX40", Pearsall estava a caminho de uma sessão de encontro com fãs quando o incidente ocorreu. De acordo com o Departamento de Polícia de San Francisco (SFPD), que falou com a "People", o tiroteio ocorreu por volta das 3:40 PM em 31 de agosto na intersection da Geary Street e Grant Avenue. Ao chegar ao local, os oficiais encontraram dois homens feridos.

Ambos foram levados ao Hospital Geral de San Francisco para exame adicional. Uma investigação preliminar mostrou que o ladrão tentou alvo Pearsall. "Houve uma confrontação durante a tentativa de roubo, resultando em ferimentos tanto no suspeito quanto na vítima", explicou o comunicado. "O suspeito está sob custódia e as acusações estão sendo processadas no momento."

Prefeito Elogia Esforços da Polícia

O prefeito de San Francisco, London Breed (50), expressou seus pensamentos por meio de sua plataforma de mídia social X (antigo Twitter): "A polícia de San Francisco chegou rapidamente ao local e prendeu o atirador. Estamos mantendo Ricky e seus entes queridos em nossos pensamentos durante este momento difícil. Mantê-lo-emos atualizado sobre seu estado e outros detalhes à medida que os recebermos."

Pearsall foi escolhido pelos 49ers na primeira rodada deste ano e foi a 31ª escolha no Draft da NFL. Antes disso, ele jogou pelos Arizona State Sun Devils e depois transferiu-se para a Universidade da Flórida para jogar nas temporadas de 2022 e 2023. Infelizmente, devido a uma lesão no ombro, Pearsall não participou de nenhum jogo da pré-temporada, como relatado pela NBC. Os 49ers iniciarão sua temporada em 9 de setembro, contra os New York Jets no Levi's Stadium.

