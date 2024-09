- Tentativa de homicídio em Munique - ferimentos do cônjuge

Há suspeitas de que um homem de 57 anos cometeu um ato violento contra sua esposa em um abrigo para refugiados localizado em Munique. De acordo com um comunicado à imprensa, as autoridades estão investigando o incidente por potenciais acusações de tentativa de homicídio. A Promotoria Pública de Munique solicitou um mandado de prisão para o indivíduo.

De acordo com as informações disponíveis, os serviços de emergência foram chamados ao abrigo devido a uma discussão acalorada nas primeiras horas. Ao chegarem, a polícia e os serviços médicos encontraram o homem, um nacional afegão de 57 anos, com um corte na mão. Perto dali, encontraram uma mulher de 45 anos com cortes graves no pescoço e no rosto fora de um apartamento dentro do abrigo. Devido à grande perda de sangue, os profissionais médicos prestaram atendimento imediato e a levaram a um hospital próximo para tratamento.

As circunstâncias do incidente levantaram suspeitas contra o homem de 57 anos. Ele também foi levado a um hospital para tratar seus ferimentos e passar por cirurgia. Atualmente, ele está sob vigilância policial na instituição médica. As autoridades estão realizando entrevistas com outros moradores que residem no abrigo. A Polícia Criminal assumiu o controle das investigações.

As ações do homem de 57 anos levantaram preocupações sobre o crime de homicídio, dada a condição crítica de sua esposa. As autoridades estão considerando potenciais acusações de homicídio à luz dos ferimentos graves sofridos pela mulher.

