Tenha cuidado ao interferir com essa "flanca".

Na organização de esportes de combate PFL, o lutador alemão Alexander Luster, apelidado de "Schlingel", tem como objetivo garantir o título europeu em sua categoria de peso. Com 27 anos, o lutador tem um histórico de sucesso e um apelido único que combina com sua personalidade descontraída.

Apelidos no mundo das lutas de MMA geralmente são usados para mostrar poder, intimidação ou até mesmo atitude. No entanto, o lutador alemão Alexander Luster escolheu um caminho diferente, adotando o apelido "Schlingel", que significa "personagem travesso ou brincalhão", um apelido que combina com sua personalidade fácil de conviver.

Em uma entrevista ao ntv.de, Luster explicou a escolha de seu apelido, dizendo: "Com todos os pit bulls, leões e outros animais ferozes lá fora, e nomes como Quebrador de Ossos, isso não combinaria comigo. Sou um cara descontraído. Pessoas que me vêem não pensariam que eu luto. Quero que a luta seja divertida, e ser duro e perigoso não combinaria comigo. Minha família me descreveria como um Schlingel. Mas quando entro no cage, sou muito agressivo, focado em causar dano e disciplinado. Tento seguir meu plano de jogo."

Apesar de Schlingel talvez provocar uma risada em vez de medo, Luster tem um ótimo histórico, com oito vitórias em nove lutas profissionais. Agora, seu objetivo é garantir o título europeu na divisão de galos e vencer o prêmio de €100.000 na PFL Europe. A PFL apresenta o torneio como um campeonato europeu, e Luster já se estabeleceu como um competidor formidável tanto dentro quanto fora do ringue. Após sua vitória em junho, ele comemorou posando para uma foto com uma cerveja na mão, uma tradição que Luster abraça. "Eu gosto de uma cerveja, embora diminua durante o treinamento. Mas depois das lutas, geralmente tenho uma cerveja bem rápido." O gesto foi bem recebido tanto pela PFL quanto pela imprensa.

Luster ainda tem duas lutas pela frente antes de poder se chamar o campeão da PFL Europe. Embora o dinheiro não seja sua principal motivação, ele quer representar sua equipe no Combat Club em Bonn e honrar seus treinadores, especialmente o treinador-chefe Marcel Pino. "É o próximo passo na minha carreira", disse Luster. "€100.000 não é uma garantia para os próximos poucos anos. Eu provavelmente investiria de alguma forma."

Nas semifinais em Glasgow em 28 de setembro, Luster enfrentará o oponente espanhol Julien Lopez no DAZN. Luster analisou as forças e fraquezas de Lopez, dizendo: "Ele é definitivamente um oponente fisicamente forte, mas mostrou algumas vulnerabilidades em sua última luta que eu quero explorar."

Cada luta serve como sua própria motivação para Luster. "Pode parecer estranho para alguém que nunca lutou, mas é quase meditativo. Encontro paz no caos de uma luta de cage. E vencer uma luta é uma sensação incrível que é difícil de descrever. Toda a pressão simplesmente desaparece, e a ameaça se

Leia também: