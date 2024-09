Tendência em expansão: O aumento substancial do número de centrais elétricas de varanda continua na Alemanha

O número de instalações solares em balcões, como são chamadas, tem aumentado significativamente na Alemanha. Segundo o "Espelho", foram registrados 152.000 dessas pequenas instalações no segundo trimestre de 2024, de acordo com dados da Agência Federal de Rede. No total, havia aproximadamente 270.000 dessas instalações solares miniaturizadas em 2023.

De acordo com uma análise da consultoria Oliver Wyman em Bonn, Bonn liderou a lista com 5,16 dessas instalações solares em balcões por 1.000 habitantes, segundo o "Espelho". Isso foi seguido por Dresden com 4,10 unidades, Essen (3,37), Leipzig (2,94) e Mönchengladbach (2,78).

Munique teve uma figura significativamente menor de 1,38, apenas ligeiramente acima de Berlim (1,36), Hamburgo (1,31), Hannover (1,30), Frankfurt am Main (1,27) e Düsseldorf (0,97). Nas áreas rurais, a demanda por instalações solares em balcões quase triplicou em relação às áreas urbanas.

As instalações solares em balcões são pequenas instalações solares que têm um processo de registro notavelmente mais fácil. Elas também podem ser conectadas por meio de uma tomada elétrica padrão. Os economizados típicos são de cerca de 215 euros por ano ou 17% das contas de eletricidade, segundo o "Espelho". Elas podem ser instaladas em grades de balcões, mas também em outros locais.

Devido à popularidade crescente das usinas de energia em balcões, muitas cidades da Alemanha agora são lar dessas instalações solares miniaturizadas. Munique, apesar de ter menos densidade, ainda ostenta mais de 1.300 dessas instalações solares em balcões.

Enquanto a demanda por usinas de energia em balcões é maior nas áreas rurais, cidades como Bonn lideram o caminho com um alto número dessas instalações por capita, mostrando um interesse crescente em soluções de energia renovável.

