Templo indiano "livre de crueldade" com elefante robótico em tamanho real

O modelo animalesco, que tem 3,2 metros de altura, chama-se Irinjadappilly Raman. Será utilizado para realizar cerimónias no Templo Irinjadappilly Sree Krishna de uma forma "segura e sem crueldade", de acordo com um comunicado de imprensa da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) na Índia, que doou o elefante.

A maioria dos elefantes em cativeiro na Índia são mantidos ilegalmente ou foram enviados para outro estado sem permissão, disse a organização de direitos dos animais.

Os animais são sujeitos a castigos severos e espancamentos com armas que têm um gancho com ponta de metal, acrescentou a PETA Índia. Como resultado, muitos sofrem lesões dolorosas nas patas e feridas nas pernas depois de serem acorrentados ao betão durante longos períodos de tempo.

Os elefantes podem apresentar um comportamento antissocial depois de serem privados de comida, água ou cuidados veterinários adequados. Os elefantes frustrados tentam muitas vezes libertar-se do cativeiro e, como resultado, podem ferir outros animais, seres humanos ou propriedades, acrescentou o grupo.

Os líderes comunitários participaram numa cerimónia religiosa - conhecida como Nadayiruthal - para introduzir o robô doado no templo, no domingo.

Rajkumar Namboothiri, sacerdote principal do templo, disse estar "extremamente feliz e grato" pela doação.

"Estamos extremamente felizes e gratos por receber este elefante mecânico, que nos ajudará a realizar os nossos rituais e festivais sem crueldade, e esperamos que outros templos pensem também em substituir os elefantes vivos nos rituais", afirmou Namboothiri no comunicado.

A atriz Parvathy Thiruvothu, uma apoiante do projeto, disse que a medida ajudará os animais a terem "vidas respeitosas e dignas".

"Nos dias de hoje, temos acesso à compreensão do que os animais são forçados a suportar quando os humanos os usam para entretenimento", disse Thiruvothu no comunicado.

"É mais do que tempo de darmos passos mais fortes e impactantes para acabar com esses abusos e permitir que os animais tenham vidas respeitosas e dignas."

A PETA Índia afirmou que os elefantes em cativeiro mataram 526 pessoas em Kerala durante um período de 15 anos, de 1997 a 2012.

