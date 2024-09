- Tempestades quentes, chuvas ocasionais e trovões.

Na segunda-feira, as áreas em Rheinland-Palatinado e Saar recebem o dia com sol em abundância. No entanto, chuvas torrenciais e tempestades elétricas podem surgir no sudoeste e se deslocar para o nordeste, segundo a previsão do Serviço Meteorológico de Offenbach, Alemanha. As temperaturas manterão uma sensação de verão, variando entre 27 e 30°C, e cerca de 25°C nas regiões mais elevadas da Eifel. Além das tempestades, os ventos serão brandos e imprevisíveis.

Na terça-feira, o céu terá tanto nuvens quanto sol, com chuvas ocasionais e tempestades elétricas, principalmente no leste. Essas tempestades podem despejar uma quantidade considerável de chuva nas horas da tarde. Segundo as estimativas, as temperaturas máximas variarão entre 24 e 28°C.

A temperatura das regiões mais elevadas na Eifel deve estar em torno de 25°C na segunda-feira. Apesar das tempestades, as temperaturas geralmente permanecerão entre 27 e 30°C em toda a região.

