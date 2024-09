- Tempestades intensas e chuvas torrenciais em Hesse

Meio da semana, Hesse deve enfrentar condições climáticas úmidas e desconfortáveis, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) com sede em Offenbach. O DWD prevê chuvas e tempestades varrendo a região na quarta-feira. Eles alertam para chuvas significativas e ventos fortes, principalmente no sudoeste, pela manhã. À noite, o mau tempo deve se deslocar para o nordeste. Durante o dia, as temperaturas oscilarão entre 19 e 27 graus Celsius, enquanto as temperaturas noturnas ficarão entre 15 e 18 graus.

Na quinta-feira, há chance de chuvas ou tempestades ocasionais. As temperaturas devem atingir picos entre 25 e 31 graus. A noite deve permanecer principalmente seca, com temperaturas entre 13 e 17 graus. À medida que nos aproximamos do fim de semana, o tempo deve melhorar significativamente.

