Tempestade Tropical Shanshan Causa Mortes no Japão

"**Tyfão 'Shanshan'" atingiu as costas de Kyushu na quinta-feira, com ventos de até 252 quilômetros por hora, tornando-se o mais forte do ano no Japão e um dos mais poderosos em décadas. Mais de 200 estruturas foram danificadas.

Alertas de emergência foram emitidos em várias localidades, pedindo a mais de cinco milhões de habitantes que evacuassem suas casas. O número exato de pessoas que seguiram esse conselho permanece incerto. Pelo menos, 250 mil lares ficaram sem energia.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) alertou os residentes sobre potenciais deslizamentos em Kyushu e Honshu, a principal ilha do país, que o tyfão era esperado atingir em seguida.

Até a noite de sexta-feira, diversas estradas que levavam a Kyushu estavam completamente ou parcialmente fechadas, de acordo com relatórios locais. Anteriormente, vários voos haviam sido cancelados e alguns serviços de trem foram temporariamente interrompidos em determinadas rotas.

Os ventos poderosos de Shanshan também resultaram no fechamento de várias escolas em Kyushu na sexta-feira. Apesar do perigo, alguns residentes no caminho de Shanshan escolheram ignorar os pedidos de evacuação, colocando-se em risco.

