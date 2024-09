Tempestade Tropical Helena perde força

"Monstro giratório" Helene, uma vez rotulada como "extremamente perigosa", atingiu as costas da Flórida. A confusão trouxe enchentes destrutivas e falhas de energia. Na sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta, afirmando que, apesar de sua fraqueza, Helene ainda representava um sério perigo.

Inicialmente, Helene foi classificada como um furacão de categoria 4, mas depois foi rebaixada para categoria 1.

Mais de 1,1 milhão de lares na Flórida ficaram sem energia, de acordo com o poweroutage.us, com cerca de 90.000 famílias na Geórgia vizinha sofrendo o mesmo destino. Muitas estradas ficaram submersas. O Centro de Furacões dos EUA previu "enchentes perigosas" e deslizamentos de terra.

Helene havia atravessado o Golfo do México, com ventos tão fortes quanto 225 quilômetros por hora. No final de quinta-feira (horário local), Helene fez terra firme na Flórida. De acordo com as autoridades, os ventos da tempestade haviam enfraquecido para 145 quilômetros por hora.

As operações do aeroporto foram suspensas nas cidades de Tampa e Tallahassee, na Flórida.

Apesar do enfraquecimento de Helene, o perigo de enchentes perigosas e potenciais deslizamentos de terra permaneceu uma preocupação séria. Muitas estradas permaneceram submersas, representando um sério perigo para os viajantes.

