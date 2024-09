- Temperaturas extremas que podem atingir 34,3 graus na região nordeste.

Após um dia extremamente quente, o Serviço Meteorológico Alemão registrou temperaturas acima de 30 graus Celsius em vários pontos ao longo de Mecklenburg-Vorpommern. A maioria desses registros estabeleceu novos recordes para 4 de setembro. A temperatura mais alta foi registrada em Teterow (distrito de Rostock) com 34,4 graus Celsius, de acordo com o DWD. Isso foi seguido de perto por Tribsees (Vorpommern-Rügen) com 34,0 graus e Laage-Kronskamp (distrito de Rostock) com 33,7 graus.

Em alguns locais, os recordes para 4 de setembro haviam durado por anos: em Waren an der Müritz, uma temperatura de 32,6 graus foi registrada em 1895 - agora está em 33,4. Essas temperaturas representam as leituras máximas entre 8:00 e 20:00, como declarado. É importante observar que os dados são preliminares.

