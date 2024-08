- Temperaturas extremas de até 36 graus esperadas em Berlim e Brandenburgo, provocando aviso de calor.

Um dia escaldante e úmido é esperado em toda a Berlim e Brandemburgo. O Serviço Meteorológico Alemão (DMS) emitiu um alerta de calor para ambas as regiões. Os profissionais médicos alertam sobre o estresse térmico potencialmente perigoso que pode resultar em várias complicações de saúde. Eles recomendam evitar o sol tanto quanto possível, se hidratar e manter espaços internos frescos.

O dia começa claro e árido. À tarde, há possibilidade de chuvas isoladas e pancadas de chuva na parte oriental de Brandemburgo. A temperatura oscila entre 33 e 36 graus Celsius.

O risco de incêndios florestais é alto a extremamente alto em quase todos os distritos de Brandemburgo, especialmente na parte oeste do estado, de acordo com o DMS. Ontem à tarde, um incêndio florestal próximo ao resort de férias "Ilhas Tropicais" no sul de Brandemburgo exigiu uma operação de combate a incêndios significativa. De acordo com um porta-voz, aproximadamente três hectares de floresta no distrito de Dahme-Spreewald foram afetados. O incêndio foi apagado tarde da noite. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

À noite, algumas nuvens aparecem, com possibilidade de chuvas localizadas e trovoadas na parte noroeste de Brandemburgo. As temperaturas caem para uma faixa de 17 a 20 graus Celsius.

Na sexta-feira, haverá principalmente nuvens, com chuvas esparsas e trovoadas individuais em algumas regiões. As temperaturas devem diminuir ligeiramente - com máximas entre 24 e 30 graus Celsius.

Na transição da sexta-feira para a noite de sábado, as nuvens persistirão na parte sudeste do céu, com chuva prevista em algumas áreas. As temperaturas cairão para uma faixa de 11 a 15 graus Celsius.

O Serviço Meteorológico Alemão (DMS) acrescenta ainda: "O seguinte é adicionado ao alerta de calor: as temperaturas altas previstas podem potencialmente agravar o risco de incêndios florestais em algumas regiões." Em uma entrevista à imprensa, um porta-voz do DMS enfatiza: "Pedimos a todos que sigam as diretrizes de segurança, incluindo estar atento durante churrascos e acampamentos, para minimizar o risco de incêndios florestais nas atuais condições de calor."

