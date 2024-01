Tem o que é preciso para tornar os seus sonhos realidade? O que qualquer pessoa pode aprender com as mulheres que o fizeram

Subscreva o boletim informativo Stress, But Less da CNN. O nosso guia de mindfulness em seis partes irá informá-lo e inspirá-lo a reduzir o stress enquanto aprende a controlá-lo.

Mas inúmeras mulheres contrariaram o estereótipo de serem mais adversas ao risco do que os homens e atingiram objectivos incríveis de uma forma que qualquer pessoa pode aplicar. Então, qual é o segredo do sucesso delas? À medida que entramos num novo ano com as nossas resoluções, vale a pena ter em conta as ideias valiosas de sonhadoras que alcançaram os seus objectivos.

"As pessoas variam na expressão do risco, desde os que assumem riscos significativos até aos que são avessos ao risco, uma espécie de contínuo influenciado pela biologia, educação, factores pessoais, comunidade e factores sociais", disse Frank Farley, psicólogo e professor emérito da Universidade de Temple que estuda o comportamento humano.

Farley divide a assunção de riscos em duas áreas: o domínio físico da assunção de riscos (como as corridas de automóveis) e o domínio psicológico da assunção de riscos (como as finanças ou o empreendedorismo). Embora os homens sejam tradicionalmente associados à assunção de riscos físicos, essa perspetiva está a mudar à medida que as oportunidades se alargam às mulheres (sendo que estas criam muitas dessas oportunidades).

"Quase todas as áreas que podem envolver algum elemento de risco de fracasso abriram-se (às mulheres)", disse Farley sobre a sua investigação. "As mulheres estão a fazer coisas fantásticas em ambos os domínios que, há 100 anos, seriam desconhecidas. Por isso, é cada vez mais difícil argumentar com diferenças de capacidade, aptidão, realização, etc."

Sophia Danenberg e Ebony Norflis são duas dessas mulheres, e há lições para todos nos seus actos de risco.

LER MAIS: Tomadoras de risco - 11 líderes. 11 grandes apostas. Todas concebidas para fazer avançar o negócio global

'A tenacidade tem muito a ver com isso'

Danenberg nunca teve a ambição de escalar o pico mais alto do mundo antes de o fazer.

O meu pai nunca disse coisas como "não deixes que te digam que não podes fazer isso porque és rapariga ou porque és negra", disse Danenberg, a primeira mulher negra americana e negra a chegar ao cume do Monte Evereste. "Ele nunca pôs na minha cabeça a ideia de que alguém poderia pensar isso".

Com cinco anos de montanhismo no currículo, estava preparada para escalar uma montanha diferente, até que alguém lhe apresentou a ideia de escalar o Evereste. Depois de pensar um pouco, mudou de rumo para escalar uma das montanhas mais perigosas com três meses de preparação.

"Não considero arriscado ou corajoso subir ao cume ou escalar o Evereste", disse Danenberg. "Não foi bem a escalada propriamente dita. Foi mais a primeira decisão, a decisão de tentar. Depois, se eu tentasse, e fosse claramente correr mal, e eu desistisse depois de gastar todo este dinheiro, era esse o risco."

"Sou um tipo de pessoa muito 'simplesmente faz'. Ocupo o meu cérebro percorrendo certas etapas, fazendo muitas análises, executando efetivamente as coisas", disse Danenberg, que também tem uma carreira exigente como analista principal em política internacional, ambiente e sustentabilidade na Boeing Co. Nunca é demais sublinhar que a tenacidade tem muito a ver com isto. Tento fazer tudo o que estou a fazer muito bem, independentemente do que seja."

Correr riscos calculados

Os sonhadores de sucesso correm riscos, mas são calculados. Estes sonhadores compreendem que o fracasso é muitas vezes inerente ao processo. Mas as desilusões, quando acontecem, nem sempre são uma coisa má, disse Farley. "É preciso estar preparado para falhar. Por vezes, o fracasso leva as pessoas a um sonho novo e melhor."

Norflis, casada e mãe de dois filhos, deu o salto da segurança da América corporativa para perseguir o seu sonho de se tornar proprietária de uma franquia da Blue Kangaroo Packoutz, uma empresa de restauro de conteúdos em Atlanta. Muitos bancos recusaram os seus pedidos de empréstimo porque o franchise era uma marca relativamente nova e ela não tinha qualquer experiência em restauro.

A perseverança foi fundamental. "Tenho sempre de lutar para dizer a mim própria que sou suficiente, que sou capaz e que isto é algo que posso tornar bem sucedido", afirmou Norflis. "Quase temos de exercitar a nossa mente e ficar entorpecidos (ao ouvir um não). E se acreditares em ti próprio, se acreditares (no teu sonho), então a tua coragem irá desenvolver-se. A tua tenacidade irá desenvolver-se."

Saber quando desistir

Centenas de alpinistas mortos jazem sepultados no Monte Evereste, um testemunho do potencial mortífero da escalada.

Toda a gente quer ouvir a conversa sobre como ter sucesso e quer ouvir uma conversa motivacional que é do género "não desistas"", disse Danenberg. "E, para mim, essa não é a atitude que eu poderia tomar com segurança numa montanha como o Everest.

"É tão perigoso que eu pensava: 'Desista a qualquer momento. Se a coisa estiver a correr mal, pára.

"Ficarás chocado com o que consegues fazer

Estar disposto a aproveitar corajosamente as oportunidades à medida que elas surgem, em vez de esperar pelo momento "perfeito", é um dos conselhos mais fortes de Danenberg.

"Muitas das coisas que as pessoas consideraram como realizações na minha vida parecem não estar relacionadas", disse Danenberg, que é também bolseiro Fulbright e licenciado pela Universidade de Harvard. Mas, a dada altura, alguém me deu essa oportunidade e eu pensei: "Claro que vamos tentar. Vamos ver como corre". Ficarás chocado com o que podes fazer. E se tentarmos determinar antes de tentarmos, não vamos saber".

Norflis tem um sentimento semelhante. "E se o (Jeff) Bezos decidisse não fazer o que fez?", diz ela. "Como seria a vida sem a Amazon? Nem toda a gente vai ter uma ideia de Bezos, mas a ideia de Bezos é uma ideia que começou como um sonho."

Nota do editor: A jornalista Cherie Berkley foi anteriormente editora-chefe assistente da WebMD e redatora/produtora de notícias para a CNN, CNN International e A&E.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com