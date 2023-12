Tem "intimidação de ginásio"? Eis como a resolver

Existem inúmeras provas de que a boa forma física é fundamental para prevenir doenças crónicas e a morte. Manter-se ativo também ajuda a dormir melhor, a atingir ou manter um peso saudável e a controlar a tensão arterial. Além disso, o exercício físico é uma força poderosa no combate ao stress, à ansiedade e à depressão - uma verdadeira ironia quando se trata da questão da ansiedade do ginásio.

"A ansiedade do ginásio afecta pessoas jovens, idosas, homens e mulheres", afirma Brookelyn Suddell, directora de estratégia e desenvolvimento de fitness de grupo da Crunch Fitness, em Nova Iorque. "Afecta pessoas de todas as etnias e raças, e de todos os níveis de capacidade, embora a sua frequência e intensidade difiram de pessoa para pessoa."

A intimidação no ginásio é definitivamente comum, embora poucas pessoas falem sobre isso, disse a Dra. Erin Nitschke, uma treinadora de saúde certificada. "Qualquer pessoa que seja nova num ambiente de ginásio, que tenha preocupações com a imagem corporal ou insatisfação com o corpo, ou que geralmente se sinta desconfortável em espaços com muita gente, pode sentir isso", disse Nitschke, que é directora do programa de ciências do Laramie County Community College em Cheyenne, Wyoming.

A ansiedade de fazer exercício num ginásio também pode ser atribuída ao facto de o ginásio ser, na verdade, um ambiente único, disse Suddell. Enquanto as pessoas vão a um café para tomar uma chávena de café ou ao cinema para se divertirem, as pessoas vão ao ginásio por uma variedade de razões. Os frequentadores do ginásio podem estar lá pelos benefícios para a saúde, por exemplo, para resolver um problema de saúde, para atingir um objetivo atlético específico ou para obter aceitação e respeito social.

"Assim, temos todas estas pessoas muito próximas umas das outras, todas elas a frequentar o ginásio pelas suas próprias razões, mas não sabemos quais são as razões de cada uma", afirma Suddell.

Esta ambiguidade pode levar a que nos sintamos julgados ou inadequados, especialmente se não formos capazes de alcançar o que os outros conseguem ou se não tivermos a certeza de como utilizar uma peça de equipamento. Os sentimentos de insegurança e o receio da opinião dos outros podem ser alguns dos factores que estão por detrás da popularidade dos vídeos de treino de raparigas tímidas no TikTok, que, no seu conjunto, acumularam mais de 530 milhões de visualizações. Um espetador publicou este sentimento comum: "Quero tanto fazer isto, mas fico com a maior ansiedade de que alguém me julgue".

Combater a intimidação do ginásio

Há uma série de formas de tentar tornar a ida ao ginásio mais agradável. Mas, primeiro, é necessário identificar exatamente o que o deixa desconfortável, de acordo com Nitschke. Uma forma de o fazer é refletir sobre algumas questões simples: Como é que eu descreveria as minhas preocupações em relação ao ginásio? Quais são os meus principais receios? O que é que ajudaria a aumentar a minha confiança no ginásio e a sentir que pertenço a ele?

Depois de identificar os seus medos e preocupações, veja se uma ou mais destas opções, partilhadas por Nitschke e Suddell, ajudam a aliviá-los.

Fazer compras

Se estiver ansioso em relação ao ginásio, peça orientação sobre a utilização do equipamento, se necessário.

Os ginásios existem em muitas formas e tamanhos diferentes. Pequenas boutiques ou ginásios só para mulheres podem ser exatamente o que precisa para aumentar a sua confiança. Por outro lado, pode preferir um ginásio de grandes dimensões com várias aulas e equipamento à sua escolha. Preste também atenção à localização. Deve procurar um ginásio razoavelmente perto do trabalho ou de casa.

Vestir-se para o sucesso

Use roupas confortáveis com as quais se sinta bem, independentemente dos estilos que estão na moda no ginásio - especialmente se forem apertados ou reveladores. Um vídeo do TikTok de uma rapariga tímida sugeriu uma t-shirt larga e uns calções. No entanto, se te sentes mais confiante com collants e um top curto, é isso que deves usar.

LER MAIS: Inscreva-se na série de boletins informativos Fitness, But Better da CNN. O nosso guia de sete partes ajudá-lo-á a entrar numa rotina saudável, apoiado por especialistas.

Peça uma orientação

A maioria dos ginásios oferece visitas guiadas, explica como utilizar determinadas peças de equipamento e dá-lhe informações sobre as aulas mais populares e as horas de maior afluência. Uma vez munido deste conhecimento, pode optar por ir quando as multidões estão mais baixas ou utilizar equipamentos em locais mais abrigados. Ou talvez escolha uma hora mais movimentada, mas conveniente, e deixe o balneário para tomar um duche em casa.

"Desaparecer" com amigos ou num grupo

Algumas pessoas sentem-se menos visíveis e mais à vontade se fizerem exercício com um ou dois amigos, o que também proporciona responsabilidade e apoio social. As aulas de grupo podem ser outra boa opção. Se for novo, pode ser útil instalar-se no fundo da sala até se sentir confortável com a rotina.

Considere opções fora do ginásio

Se o ginásio não lhe parecer adequado, existem sempre treinos de fitness individuais, treinos online e exercício ao ar livre, como caminhar, correr e andar de bicicleta. O mais importante é não deixar que o desconforto no ginásio o impeça de fazer exercício físico.

"O fitness é para toda a gente", disse Suddell. "Pode ser necessário um pouco mais de pesquisa, mas há algo lá fora que vai incendiar a sua alma. Espero que ninguém desista disso".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com