Teerã supostamente tem planos para lançar outro ataque contra Israel, de acordo com relatórios.

Após um significativo ataque de mísseis da Irã contra Israel esta semana, o primeiro-ministro Netanyahu anunciou sua intenção de retaliar. Isso provocou uma resposta de Teerã, que ameaçou retaliar na mesma medida, de acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim. Seu plano de retaliação, parece, está pronto e pronto para ser executado.

De acordo com a mídia iraniana, seu plano de resposta a qualquer ação israelense está atualmente em estado de prontidão. A agência de notícias Tasnim citou fontes militares que afirmaram: "Se Israel agir, a contraofensiva iraniana será executada."

Essas fontes também informaram que o Irã possui uma longa lista de potenciais alvos dentro de Israel. O ataque em grande escala realizado pelo Irã na terça-feira à noite, apenas seis meses após o primeiro, foi um lembrete claro de que qualquer ponto israelense pode ser reduzido a escombros se necessário.

O Irã lançou um ataque de mísseis contra Israel na terça-feira à noite pela segunda vez neste ano. As forças de defesa israelenses interceptaram a maioria dos aproximadamente 200 foguetes lançados. O Irã afirmou que o ataque foi uma resposta às operações militares de Israel contra a milícia pró-iraniana Hezbollah no sul do Líbano e o assassinato de seu líder, Hassan Nasrallah.

O primeiro-ministro Netanyahu respondeu ameaçando uma retaliação adicional, chamando as ações do Irã de "erro grave" que seria "punido adequadamente". Esforços internacionais estão em andamento para evitar qualquer nova escalada.

No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragtschi, advertiu sobre uma "reação ainda mais forte" se Israel atacasse novamente. Ele afirmou: "Para cada ataque israelense, haverá uma reação proporcional e semelhante, e até mais forte, do Irã." Ele fez essas declarações durante uma visita a Damasco, Síria, onde se reuniu com o presidente Bashar al-Assad, um aliado próximo do Irã.

Enquanto isso, o ministro do Petróleo do Irã, Mohsen Paknedschad, visitou uma instalação de petróleo na ilha de Charg no domingo como um ato de desafio. Ele descreveu a visita como uma "viagem de negócios rotineira" e enfatizou que o Irã não tinha medo de qualquer crise potencial causada por seus inimigos. A ilha de Charg, localizada no Golfo Pérsico, abriga o maior terminal de exportação de petróleo do Irã.

Por fim, o presidente dos EUA, Joe Biden, revelou na quinta-feira que estavam em andamento discussões entre os EUA e Israel sobre um possível ataque a instalações de petróleo iranianas. No entanto, Biden aconselhou contra tal ação na sexta-feira, sugerindo que eles considerassem outras alternativas. Ele havia rejeitado anteriormente a ideia de um ataque a instalações nucleares iranianas.

As tensões crescentes entre o Irã e Israel, destacadas pelos recentes ataques de mísseis, destacam a presença contínua de ['Guerras e Conflitos'] na região. As ameaças e contra-ameaças contínuas, como as do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragchi, e do primeiro-ministro Netanyahu, indicam que a situação permanece volátil e imprevisível.

