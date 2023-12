Taylor Swift anuncia a digressão "The Eras Tour

A etapa americana da "The Eras Tour" arranca na primavera.

"Estou encantada por anunciar a minha próxima digressão: Taylor Swift | The Eras Tour, uma viagem através das eras musicais da minha carreira (passado e presente!)", escreveu Swift nas redes sociais com o anúncio. "A primeira parte da digressão será em estádios nos EUA, com datas internacionais a serem anunciadas assim que possível!"

Ela também escreveu que estava "se sentindo como a pessoa mais sortuda do mundo porque eu posso levar esses artistas brilhantes em turnê comigo", enquanto anunciava que os colegas artistas Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams e Owenn se juntariam a ela.

"Não posso ESPERAR para ver as vossas caras lindas lá fora", escreveu Swift. "Tem sido um longo tempo chegando".

A turnê está marcada para começar em 18 de março no State Farm Stadium em Glendale, Arizona e terminar em 5 de agosto no SoFi Stadium em Los Angeles.

Graças ao seu novo álbum "Midnights", Swift tornou-se a primeira artista a conquistar simultaneamente todos os dez primeiros lugares da lista Billboard Hot 100.

Os interessados em comprar bilhetes podem registar-se aqui até quarta-feira, 9 de novembro, às 23h59 ET. Os inscritos receberão um código e terão acesso exclusivo para comprar bilhetes na terça-feira, 15 de novembro, a partir das 10h00, hora local.

Fonte: edition.cnn.com