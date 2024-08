- Taxa de inflação mais baixa observada desde os números de abril de 2021

Inflação de preços na Renânia-Palatinado atingiu seu ponto mais baixo em mais de três anos em agosto, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística em Bad Ems. Neste mês, a taxa de inflação de preços foi registrada em 2.1%, a menor desde abril de 2021. A taxa estava em 2.6% em junho.

Os preços da energia tiveram um papel significativo na redução da inflação em agosto, de acordo com analistas. O preço de produtos de petróleo mineral viu uma queda de 8% em comparação com o ano anterior. Este declínio provavelmente é devido a melhores preços do petróleo bruto e um euro fortalecido em relação ao dólar americano, de acordo com a declaração. Os consumidores conseguiram economizar 5.3% nas contas de eletricidade em comparação com um ano atrás. No entanto, o custo da calefação a distrito aumentou drasticamente em 35.8%.

Os preços dos alimentos foram 2% mais altos do que um ano atrás em agosto. Houve um aumento significativo de 17.8% nas gorduras e óleos comestíveis em particular. Os analistas atribuem este aumento aos consideráveis aumentos de preço do azeite devido às falhas na colheita na Europa do Sul. A taxa de inflação subjacente, que ignora os preços dos alimentos e da energia, viu uma ligeira queda em agosto. Estava em 2.8%, em comparação com 3.1% em julho.

