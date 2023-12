Taraji P. Henson explica porque é que pensou em deixar de ser atriz

Numa entrevista recente com Gayle King na rádio SiriusXM para promover a versão cinematográfica do musical "The Color Purple", em que Henson é a protagonista, ela desfez-se em lágrimas ao falar da sua carreira.

Henson, que foi nomeada para um Óscar de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel em "O Curioso Caso de Benjamin Button", disse que as pessoas lhe disseram: "Trabalha muito".

"Tenho de o fazer", explicou Henson.

"A matemática não está a fazer contas", disse ela. "E quando se começa a trabalhar muito, tem-se uma equipa. As contas grandes vêm com o que fazemos. Não fazemos isto sozinhos".

"Quando ouvimos alguém dizer: 'Tal e tal ganharam 10 milhões de dólares', isso não chegou à sua conta", continuou.

"O Tio Sam está a receber 50 por cento. Agora (eu) tenho US$ 5 milhões", disse ela. "A sua equipa está a receber 30 por cento do que você arrecadou, não depois do que o Tio Sam levou. Agora faça as contas".

Tudo isso a deixou emocionada.

"Eu sou apenas humana e parece que toda vez que eu faço algo e quebro outro teto de vidro, quando é hora de renegociar eu estou no fundo novamente como se eu nunca tivesse feito o que acabei de fazer", disse Henson. "E estou simplesmente cansada".

Ela acrescentou: "Esta indústria, se você deixar, vai roubar sua alma, mas eu me recuso a deixar isso acontecer."

"The Color Purple" chega aos cinemas no dia de Natal. Henson interpreta o cantor Shug Avery no filme.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com