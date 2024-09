Tanques militares alemães contribuindo para o desmantelamento da Ponte Carola, na Alemanha

O relógio está correndo em Dresden enquanto os restos da ponte Carol caída repousam no Elba, prevendo enchentes nos próximos dias. Agora, a militar alemã está oferecendo ajuda na recuperação de equipamentos de construção usando veículos blindados especializados. Como relatado por um jornalista, esses veículos de recuperação foram convocados, uma solicitação feita anteriormente ao Comando da Saxônia para apoio. Dois robustos "Buffel" estão em ação, principalmente utilizados para acidentes civis de recuperação.

O "Buffel", com seu potente motor de 1.500 cavalos de potência, pode levantar 30 toneladas usando seu mecanismo de guindaste. Sua estrutura sólida é semelhante à de um tanque Leopard 2, capaz de lidar com desafios, desenterrar solo e até mesmo navegar através da água. O corpo de bombeiros tcheco havia oferecido assistência, mas as negociações com a militar já estavam em andamento, levando à sua oferta ser recusada. No entanto, Klahre, porta-voz do corpo de bombeiros, expressou gratidão imensa pela oferta.

Enfrentando a enchente iminente, o tempo é essencial na seção destruída da ponte Carol de Dresden. "Estamos realmente contra o tempo aqui. O tempo é essencial", expressou Klahre em uma conferência de imprensa realizada na Prefeitura de Dresden. "Nosso objetivo é limpar toda a área da seção da ponte C, exceto a parte inicial que desabou." Isso é para evitar danos adicionais da enchente iminente.

Na quinta-feira à noite, as seções distorcidas da parte original da ponte C, que incluíam trilhos de bonde e linhas de aquecimento do distrito, foram cortadas. Em seguida, uma equipe de demolição desencadeou a queda de outras partes da ponte. Os procedimentos prosseguiram segundo o planejado, confirmou Simone Prüfer, chefe do Departamento de Ruas e Esgotos.

Quatro metros esperados

Os destroços que estão no banco da Cidade Nova serão compactados e removidos até domingo à noite. Essas operações são estimadas para serem concluídas com um nível de água projetado de quatro metros, chamado de "cenário de demolição", de acordo com Prüfer. As seções restantes do outro lado, o lado da Cidade Antiga, ficarão no lugar inicialmente, a menos que desabem espontaneamente.

A escavação das partes que estiveram no Elba desde quarta-feira não está atualmente planejada. O impacto da enchente está sendo analisado pelo estado da Saxônia. De acordo com as circunstâncias atuais, não se espera que as duas seções restantes da ponte A e B sejam afetadas, disse Prüfer. A cidade de Dresden anunciou que a polícia fluvial posicionará boias nas partes restantes da ponte no Elba para rastreá-las durante a enchente.

**Exames foram realizados nos trens intactos A e B. "O trem B, como já sabemos e podemos ver, também apresenta deformações na faixa de 8 a 15 centímetros." O corrimão havia se separado. Isso foi "apenas" devido ao desabamento inicial na quarta-feira."

A ponte Carol, com 400 metros de comprimento, consistia em três pontes paralelas. Uma carregava trilhos de bonde, uma ciclovia e uma passarela para pedestres. As outras duas abrigavam faixas de carro. No início da quarta-feira, um segmento da ponte que carregava trilhos de bonde desabou. O incidente não deixou vítimas. As duas pontes intactas da ponte permanecem bloqueadas. O grau em que foram afetadas pelo desabamento permanece incerto.

Chuva intensa na República Tcheca

A chuva intensa na República Tcheca deve causar um aumento significativo nos níveis de água do Elba na Saxônia ao longo do fim de semana. O estágio de alarme 1 é esperado ser alcançado na estação de medição de Schöna até sábado à noite, com Dresden seguindo logo depois, no início da manhã de domingo, de acordo com um alerta do centro de enchentes do estado. Riesa é atualmente prevista para experimentar enchentes no domingo, e Torgau na segunda-feira.

"Os níveis de água continuarão a subir a um ritmo preocupante, alcançando o estágio de alarme 3", afirmam os especialistas. Os níveis de água mais altos nas estações do Elba da Saxônia são esperadosCurrently, the highest water levels at the Saxon Elbe gauges are expected from Wednesday and Thursday of the following week.

Diante da previsão de chuva intensa na República Tcheca, condições climáticas extremas são esperadas para causar um aumento significativo nos níveis de água do Elba na Saxônia, colocando em risco Dresden. A militar, incluindo veículos blindados especializados como o "Buffel", está trabalhando diligentemente para limpar a seção destruída da ponte Carol, já que o tempo é essencial para evitar danos adicionais da enchente iminente.

